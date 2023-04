MinTransporte reitera que se ha reunido con camioneros y no aceptará bloqueos

En entrevista con W Radio, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, reiteró que no permitirá que se registren más bloqueos en las carreteras del país por parte del gremio de los transportadores de carga, esto en referencia al reciente bloqueo que se registró en la Calle 13 de Bogotá que complicó el plan retorno implementado por las autoridades para los viajeros de Semana Santa.

Frente a lo dicho por el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas en La W, donde aseguró que de cierta manera el bloque generado aunque no se compartía del todo, era un llamado de atención para que el Gobierno brinde verdadera seguridad en las carreteras del país, el ministro Reyes, dijo que “usted no puede incentivar a los bloqueos, a los que primero les hace daño es a los propios transportadores de carga; nosotros con todos los transportadores, los gremios y con Henry Cárdenas mantenemos diálogo permanente”.

Frente al caso que generó la manifestación de los transportadores de carga y que hace referencia al asesinato de un camionero en la vía Bogotá – Medellín, el titular de la cartera de transporte manifestó que “el asesinato del camionero el viernes se dio, como lo está investigando la Policía y las capturas están próximas a darse porque el camionero se salió de su actividad rutinaria e hizo un servicio que no estaba dentro de la actividad ordinaría del transporte que hacía; entonces yo digo, el transportador, el taxista, el de la plataforma, quien sea no puede utilizar las vías de hecho afectando los derechos de los demás, es que para eso hay un tipo penal que se llama obstrucción de la vía pública. Entonces cambien el Código Penal, yo le propongo a Henry Cárdenas, cambien la norma y digan que no, que el bloqueo es viable”.

En cuanto a términos generales de la seguridad que se está prestando a los camioneros del país, agregó que “el tema de la seguridad, en el caso por ejemplo del Bajo Cauca, se tomaron medidas, se hicieron caravanas, en algunos casos fueron los mismos camioneros que incumplieron las reglas de las caravanas, el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército Nacional, están tomando medidas, pero eso no significa que porque ocurren hechos haya que ir a bloquear las vías, que porque a mí no me gusta una tarifa de peaje tengo que ir a destruir el peaje y bloquear el peaje; yo creo que si yo no les abro el diálogo les aceptó que hagan manifestaciones mucho más radicales, pero nunca las vía de hecho y siempre he tenido diálogo permanente con ellos”.

Finalmente, el Ministerio de Transporte, reiteró que se realizará extinción de dominio sobre los camiones que sean utilizados para generar bloqueos en las vías, asegurando que no se aceptarán más manifestaciones de este tipo frente a la afectación que tiene sobre otros ciudadanos.

