Reforma a la salud: La U y conservadores dan nuevo ultimátum al Gobierno Petro

Los partidos de La U y Conservador dieron un último compás de espera para que el Gobierno Nacional acoja sus observaciones al proyecto de reforma a la salud. Ambas colectividades mantienen sus líneas rojas y azules sobre la propuesta de la ministra Carolina Corcho y, si no se resuelven, votarían en contra.

Después de las reuniones de bancada que sostuvieron este martes en Bogotá, La U anunció que radicarán 133, en alianza con los conservadores, proposiciones durante el primer debate, que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de abril, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“La U insistirá desde el legislativo para insertar los acuerdos a los que llegaron los partidos de la coalición con el presidente Petro y que no fueron recogidos por la ministra de salud Carolina Corcho, en el proyecto de reforma a la salud radicado el pasado 31 de marzo”, explicó Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad.

Mientras tanto, los conservadores señalaron que no acompañará la reforma a la salud si no se acogen las propuestas presentadas, las cuales han llamado líneas azules y en las que en este momento no hay consenso con el Gobierno.

“Hubo una decisión de bancada, absolutamente unánime e incluso avalada por los ponentes, la cual es obligatoria y genera sanciones. La bancada no podrá votar este proyecto si no son incluidas esas 133 proposiciones que recogen los acuerdos con el Gobierno Nacional. No de otra manera se podrá contar con los votos del Partido Conservador”, explicó el senador conservador Efraín Cepeda.

Por la misma línea, Cepeda expresó sobre Gerardo Yepes, uno de los congresistas que firmó inicialmentre la ponencia, que él “expresó que se acogía a al decisión de la bancada, que es además, obligatoria”.

Y finalmente, que esas 133 proposiciones se recogen en 12 temas que “no nos han cumplido y definitivamente no habrá voto consevador si no se acojen”, sentrenció sobre su posición en el articulado.

