Al Oído: La ministra de Trabajo no miente, reforma no traerá empleo

Una verdad amarga

Así como lo ven, nadie nos ha mentido, todo está dado y ha sido dicho, el cambio sí está llegando, claro los cambios pueden ser para mejorar o empeorar y si bien el país necesita reformas estructurales estas deben darse desde la evidencia y no la búsqueda desesperada de llevar una ideología como trofeo.

Un día la ministra Corcho habló de la necesidad de generar un caos, de lograr como sea que se dé una reforma al sistema de salud y sí que lo ha sabido demostrar.

Pero no es la única, la ministra de Trabajo también ha sido sincera y es que ella misma aceptó que el objetivo de la reforma laboral no es generar empleo, sí, así como lo escuchan, y entonces muchos dirán claro, no lo va aumentar, pero seguro lo va a formalizar y debo decir que esa es una verdad a medias porque mas bien la desincentiva. La pregunta que nos queda al Oído es ¿entonces a que le apunta el Gobierno?

De las preocupaciones que deja la reforma laboral, es que está planteada para fortalecer inicialmente a quienes hoy están con vinculo formal y crea barreras para que los informales se formalicen y aún más para que mantengan sus ingresos. Lo qué hará que el efecto sea contrario y esta tendrá repercusiones negativas en el empleo y en la afiliación a la seguridad social.

Por otro lado, formalizar el empleo de las plataformas digitales es desconocer la realidad del mercado laboral. Hay personas que obtienen su ingreso con varias plataformas.

Si pasa la reforma tal cual está, emprendedores y pequeños empresarios tendrán que hacer contratos indefinidos, con costos mucho más elevados para su terminación. Entendiendo que hay actividades en que las personas no buscan exclusividad comprendiendo el Mercado al que nos enfrentamos en Colombia.

¿Y que quiere decir esto? Una clara cancelación de oportunidades para las Pymes y personas naturales que actualmente prestan servicios en diferentes sectores de la economía.

Ni que decir, con la inflación, devaluación y con más impuestos que vienen, que están ahorcando a los que lo único que hacen es ayudar a impulsar la economía del país, apostándole a la mejor política social que puede existir: la generación de empleo.

¿Entonces quién va a pensar en los más vulnerables? Porque esta reforma le apuesta a una minoría de aquellos que cuentan con un empleo formal, pero aumentará los informales y el desempleo.

Mientras como país esperábamos que una reforma laboral, necesaria, aumentara la generación del empleo, la Ministra nos dice lo contrario. Todo al revés.

Esperemos y confiemos en la ponente de la reforma la Representante María Fernanda Carrascal que a iniciado un ejercicio de escucha importante con mesas de trabajo y diálogo social con comunidades, que busque lo mejor para los colombianos sin sesgos.