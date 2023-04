Inversionistas denuncian pérdidas de dinero en fondo de inversiones Pei

El Pei es uno de los fondos de inversión inmobiliaria más reconocidos en Colombia, a propósito de esta entidad, la Bolsa de Valores de Colombia anunció que los títulos del Pei se dispararon, pues en una semana se habrían valorizado en un 30%

Sin embargo, algunos inversores han denunciado pérdidas de dinero en este fondo y por este motivo, Carlos* y Miguel* pasaron por los micrófonos de La W para dialogar sobre esta situación y contar su experiencia.

“En mayo del 2019 invertí 500 millones de pesos y hoy he perdido el 62% de mi inversión”, dijo Carlos*.

Además, contó que el momento de invertir, “no me dijeron que había riesgos. Yo estoy clasificado por Protección como un inversionista conservador, toda la vida, lo poco o nada que he hecho en materia laboral lo he hecho por ladrillos”.

“Toda mi comunicación ha sido con Protección”, dijo. Así mismo, que “desde el 2021 que se cambió por la Super Intendencia la forma de valorar la inversión, se vino en picada todo y la comunicación que me daban los ejecutivos de Protección era que tocaba esperar, que tenia que tener paciencia y que esto se iba a arreglar; así me tuvieron hasta que no resistí más”, puntualizó Carlos*, para luego contar que eso lo llevó a comunicarse con autoridades y entidades a cargo.

“No tiene sentido que un inmueble que valía 100 pesos cueste 62% menos”, expresó

Finalmente, dijo que “me tiene muy incómodo, no veo que esto tenga justicia con la gente que creyó en el fondo” y también, que “nunca supe mi dinero en qué parte Protección lo colocó, nunca me dieron un titulo por el valor que invertí”.

Por otro lado, Miguel*, quien es otro de los inversores que dicen estar afectados, expresó que “yo lo tengo con Colfondos, que ha cambiado de propietario varias veces”.

A la vez que hizo la comparación con la situación de Carlos*. “En materia porcentual la experiencia es pero que la que menciona Carlos*, mis pérdidas en los últimos 18 meses deben estar cerca del 70%”, dijo.

“En Colfondos siguen cobrando cuotas de administración y manejo por aportarle usted a perder el 75% de su patrimonio”, sostuvo.

Así mismo, destacó que al ingresar a ese fondo voluntario de pensiones y usar el vehículo de pensiones que es el PEI, no le garantizaron ganancias o cero pérdidas “eso no lo garantizan, pero la venta es que se trata de activos inmobiliarios que tienen un flujo de caja garantizado o asegurado que tienden a valorizarse y que la combinación de los ingresos derivados de los alquileres de esos bienes, más a la eventual valorización, debería producir un incremento en el valor patrimonial y eso ocurrió durante un tiempo, pero como lo menciona Carlos*, a partir del cambio de metodología de valorización a precios de mercado que estableció la Super Intendencia Financiera, las pérdidas reales en la medida en que si un fuera retirar el dinero, no refleja esa situación“, explicó.

