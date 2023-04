Denuncian maltrato y muero de un perro en una vereda de Neira, Caldas

Manizales

Denuncian que, en una vereda del municipio de Neira, un perro resultó muerto al parecer por haber sido maltratado por un hombre que le habría propinado golpes y posteriormente lanzado a una cañada.

La denuncia ciudadana, fue la siguiente:

“Un vecino se llevó mi perrito en un costal, le propinó golpes y lo arrojó a una cañada; el animal logró salir de donde lo llevaban y luego de estar desaparecido todo el día, volvió a la casa, pero después de un par de horas empezó a agonizar, ya que le salía sangre por el hocico, pero infortunadamente minutos después murió

La policía fue hasta esa casa y salió la mamá, pero como el sujeto no estaba, no pudieron hacer nada y lo más triste, es que no cuento con otras pruebas para hacer justicia”, agregaron los dueños.

Jhon Hemayr Yepes, líder animalista, explicó que, se está en la investigación pertinente por este caso y con las autoridades buscan al presunto agresor para que responda ante la justicia por estos hechos.

Se espera que, para los próximos días, se den a conocer los resultados de esta indagación y también sobre las causas de la muerte del canino.

