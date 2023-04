“Creemos que hay un teléfono roto que lo causa la ministra Corcho”: Juan Carlos Wills

El representante del Partido Conservador Juan Carlos Wills pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la decisión que tomaron como agrupación de si votan o no a favor de la reforma a la salud.

“Nosotros estamos esperando que el Gobierno se siente y logre hacer un acuerdo. El Partido Conservador tomó la decisión de que, si no se aceptan las proposiciones hechas, no acompañaremos la propuesta”, sentenció.

Asimismo, mencionó que tanto el Partido Conservador, como liberales y La U, se sienten “manoseados” por el Gobierno Petro.

“Uno no entiendo dónde está el teléfono roto. Nos sentimos manoseados y el Gobierno da una instrucción. No sé si la ministra no ve las noticias para ver si hace una modificación. No sé cómo está funcionando el Gobierno”, indicó.

Aclaró que, si en el nuevo proyecto que pasará el Gobierno Nacional al Congreso están las líneas azules marcadas por el partido Conservador, no lo apoyarán.

“Creo que los partidos no tienen ningún derecho de participar en el Gobierno. Lo que uno debe tener aquí es responsabilidad. Si no se pasan esas proposiciones como líneas azules que presentó el partido, no se acompañará porque hay una preocupación de todos los colombianos con el tema de la reforma a la salud”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a cómo van a lograr que la bancada del Conservador esté unida y no cedan ante posibles conversaciones con los delegados del Gobierno.

“El Partido Conservador tiene unos estatutos internos y tiene la ley de bancadas. Si hay una voz distante tendrá consecuencias disciplinarias. No podemos permitir que haya mensajes de indisciplina”, aseguró.

Finalmente, destacó la labor que está haciendo el ministro dl Interior, Alfonso Prada, y cuestionó el proceder de la ministra Carolina Corcho.

“Veo un ministro (Interior) tratando de acordar y sacar adelante una reforma consensuada y a una ministra dogmática que quiere imponer la reforma a la salud”, concluyó.