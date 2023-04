Deportista pasó 500 días en una cueva a más de 70 metros de profundidad: ¿cómo sobrevivió?

En entrevista con La W, la alpinista de élite Beatriz Flamini, quien pasó 500 días en una cueva a más de 70 metros de profundidad, comentó que el mayor reto que tuvo que enfrentar fue convivir con moscas. “La he tenido que enfrentar con tiras pegamoscas y con sal. Como tú eres la única persona que tiene luz en la cabeza van por ti, pero como puedes las evades”.

De igual manera, comentó que toda su experiencia la podrán ver a través de un documental audiovisual que sacará próximamente, sin embargo, resaltó que para su supervivencia “necesitas un equipo externo que te saque la basura, no puedes tener la basura por salubridad y por las moscas. El equipo de asistencia echaba el agua por una tubería que se instaló en la cueva, al igual que la comida cada x tiempo, yo desconocía el tiempo”.

Por otra parte, dejó claro que no es la primera vez que se aleja de su familia por un buen tiempo, debido a que ellos respetan su profesión y los retos a los que se enfrenta.

En cuanto a cómo manejó sus emociones y sus pensamientos dentro de la cueva, la española aseguró que pensaba en el presente y no le daba importancia al pasado o al futuro. “Aquí y ahora, en eso pienso, los pensamientos se te van hacia positivos y negativos, entonces para no caer en eso mantengo mi mente ocupada. He escrito mucho, he leído bastante, tejía, dibujaba y estaba conmigo. Sobre todo, esas cosas que tienes por solucionar y en el exterior no puedes hacer a nivel mental y emocional”.

De igual manera resaltó que perdió la noción del tiempo una vez ingresó a la cueva desde el 21 de noviembre de 2021.

Cabe destacar que Flamini salió de la cueva este viernes 14 de abril y, por ende, no tiene conocimiento de muchas cosas importantes que ha pasado a su alrededor ni en el mundo. No obstante, afirmó que vendrá cosas muy positivas para ella.

Por último, la deportista comentó que este reto se lo propuso para fortalecer su mente.

“Ya llevaba 6 años trabajando la soledad en la montaña. Vivo sola, yo lo que he hecho es trasladar mi vida personal al entrenamiento. No he tenido ayuda psicológica, los amigos alpinistas, la gente voluntaria que ha llegado hasta aquí, pero es un autoconocimiento, si no lo descubro por mi misma nunca lo voy a descubrir”, agregó.

MOTRIL (GRANADA), 14/04/2023.- La deportista de élite, alpinista y escaladora Beatriz Flamini (d) es recibida a su salida de la cueva de Motril, Granada), este viernes, tras permanecer en su interior sola durante 500 días a 70 metros de profundidad, cumpliendo así el reto que se propuso cuando decidió vivir este desafío personal, que ha definido como "excelente e insuperable". EFE/ Alba Feixas / Alba Feixas Ampliar