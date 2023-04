“FNA no es una empresa con ánimo de lucro, sino con ánimo de vivienda”: Gilberto Rondón

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro FNA, conversó con W Radio a propósito de los 55 años de la entidad y para resolver algunas dudas de los ciudadanos interesados en adquirir créditos.

Según Rondón, el Fondo ha podido ayudar a más de 20 millones de personas hasta la fecha, gracias a sus atractivas tasas de interés, aclarando que la entidad no es subsidiada.

“El FNA no se fondea con el Banco de la República ni con entidades financieras (…) (lo hace) con recursos de las cesantías y del ahorro de sus afiliados”, aseguró.

Por eso, agregó el director, el mayor atractivo del Fondo es que se ha podido “dar el lujo de ofrecer la tasa más interesante del mercado hoy en día: 7.5 efectivo anual es la tasa de créditos y para los jóvenes es menor”.

“Somos el único fondo de cesantías y ahorro cuyos créditos se entregan directamente, (los afiliados) no tienen que acudir a ninguna entidad financiera (…) el FNA no es una empresa con ánimo de lucro, sino con ánimo de vivienda. No se pierde plata”, agregó el director.

Además, Rondón se refirió a los créditos otorgados a ciudadanos extranjeros: “No importa el estatus migratorio, nosotros abrimos una cuenta de ahorro a dos o tres años y nosotros le hacemos un crédito (...) tiene una garantía hipotecaria”.

El director del Fondo también habló sobre la evolución de la entidad desde su creación, hace 55 años: “Cuando se creó el FNA, se creó para el sector público (...) se dijo que algunos funcionarios del nivel central estaban obligados a pertenecer. Hoy en día, puede estar todo el mundo”.

Además, aclaró que es posible pertenecer al FNA a través de las cesantías y a través del ahorro: “No cobramos administración ni retiros totales o parciales (...) todo aquel que tiene las cesantías en el FNA, tiene rendimientos”.

Escuche la entrevista completa a Gilberto Rondón, director del Fondo Nacional del Ahorro, en La W: