“25 de 33 representantes liberales apoyan reforma a la salud”: Dolcey Torres

A pocas horas de que inicie el primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional está a punto de lograr las mayorías en el Partido Liberal.

Pese a que por las posiciones que ha expresado el expresidente César Gaviria se creía que los liberales votarían en contra, la realidad es que los representantes a la Cámara están más cerca del Gobierno que del jefe de su colectividad, dato que no es menor porque ese partido pone 4 de los 21 votos que hay en la Comisión.

En diálogo con La W, el representante Dolcey Torres vaticinó la derrota de Gaviria si se somete a consideración de la bancada el tema y señaló que al menos 25 de 33 representantes que integran la bancada liberal en Cámara respaldan el proyecto.

“25 hoy están con la reforma. La decisión mía es autónoma y obedece a mis convicciones, que no vienen de ahora, sino desde la campaña a la Presidencia, cuando yo voté por el presidente Petro, por sus propuestas de cambio que, además, coincidía con mis propuestas como congresista para la reforma a la salud”, explicó.

Gaviria ha advertido que, si no se acogen las 133 proposiciones presentadas en conjunto con los conservadores y La U, no acompañarán la reforma. Quienes se atrevan a desobedecerlo, se arriesgaría además a que no les entreguen avales para sus candidatos de las elecciones regionales de octubre próximo, algo que en todo caso no les preocupa muchos a los congresistas, pues en el furor del nacimiento de nuevos partidos políticos, ya tendrían otras opciones para solucionarlo.