Al Oído: Falsa baja de ‘Mordisco’, el collar de perlas finas; ¿sigue ‘Santrich’?

Arrancando por la perla fina que nos tenía el resucitado alias mordisco comandante del Estado Mayor Central de las extintas Farc EP, quién la inteligencia sin cuerpo aseguró que habría sido dado de baja, dieron la noticia y hoy que lo ven, deben rectificar , dejando claro algo importante: Anunciaron un logro que siempre supieron no tenían tanto así que jamás se pago la recompensa. Mordisco, lidera el grupo que jamás firmó algún acuerdo ni se desmovilizó distinto a la Segunda Marquetalia, que si firmaron el acuerdo , traicionaron confianza y regresaron a las Armas.

Las imágenes conocidas en el Yari, muestran el show de siempre, necesidad de evidenciar una fuerza y poder por parte de un grupo ilegal que exige arrancar diálogos en Noruega, buscando repetir mismo modelo de negociación exitoso de grupo Farc. Es curioso, pero mientras todos quieren negociar en otros países , en Colombia sigue la guerra. Nos dan el circo que queremos, las imágenes son las que nos dejan en jaque de confiar en una negociación, con un mensaje que evidencia que ya se acabaron los tiempos en que narcoterroristas huían en la selva y pasaron a jugar a protagonistas de novelas de traqueteos que se muestran con grandes relojes, camionetas costosas , eventos públicos en los que su autoridad se muestra en dos vías una que son respetados y protegidos por población civil en donde se encuentran , dos una organización con muchos hombres y mujeres casi que fortalecida con alrededor de 7.000 personas, un show al que solo le faltó el collar de perlas finas de Marbelle.

Ojalá recordaran que si revisáramos la historia se repetirían menos errores, es que el desafortunado capítulo del Caguán nos mostró que esa fórmula es hacia un abismo y que así no se logra la paz. Si solo se dan garantías a quienes no dan muestras de cambio abriremos un despeje solo que esta vez sería a de todo el país.

Todo esto mientras van 32 masacres en lo corrido del 2023 , es decir , un panorama cruel para la seguridad del país porque equivale a 1 masacre cada 72 horas. Volvieron secuestros y la extorsión y negocio de narcotráfico no se ha ido. No hay una ruta clara por parte del comisionado Danilo Rueda ,que además por estar abriendo muchos diálogos sin norte han dejado de lado la implementación. La prioridad debería ser marcar una ruta estructurada para alcanzar La Paz evidenciar resultados porque eso sí bastante nos cuesta todas las exigencias en la mesa de negociación, lo que se paga a negociadores y resultados mas allá de fotos nada.

Que No sigan engañando víctimas con promesas , no dejen en jaque la esperanza de alcanzar una paz como país que además es la salida. No nos den mas show ni collar de perlas finas de la Paz. Necesitamos resultados y no retroceder.

No hay mayor muestra de paz que cumplirle a la implementación de quienes han cumplido, tratar de iguales a quienes no se acogieron y a quienes incumplieron el Acuerdo es quitarle legitimidad al acuerdo de paz. Ojalá el Gobierno se dé cuenta.