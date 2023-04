Crisis del FFIE ha llevado a subcontratistas a querer destruir las obras que les adeudan

Búsqueda de nuevos contratistas, demoras injustificadas en la construcción de obras, millonarias deudas a contratistas, subcontrataciones no autorizadas son solo algunos de los problemas que tiene el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

El representante a la Cámara del Partido Verde Jaime Salamanca citó al Ministerio de Educación a un debate de control político, ya que, según el representante, la crisis en el FFIE se replica en 23 departamentos del país.

Son 536 sedes educativas para beneficiar a más de 400 mil estudiantes “de las cuales 74 obras están aún sin empezar y más de 200 no se han entregado”. El representante también explicó que, en 2016, la entidad ordenó la demolición de más de 200 obras sin tener estudios y diseños y “después de 7 años se le ha advertido al gobierno que no se debe seguir con esa estrategia de construcción, y crear planes de contingencia para estudiantes afectados que son expuestos a hacinamiento, exposición a condiciones climáticas, no se pueden seguir dejando a los niños desprotegidos”.

Como alternativa al FFIE, la Cámara de Representantes ha debatido la posibilidad de trasladar los recursos a las entidades territoriales o ejecutar los recursos directamente desde la nación. Para el representante, el principal problema fue que el fondo contrató a 9 contratistas para ejecutar las obras que llegan a los 5 billones de pesos.

La crisis es tan profunda que subcontratistas a los que se les adeudan millonarios dineros, han incluso pensado en destruir las obras para intentar recuperar algo de lo que han invertido.

Adriana Gonzales, directora del FFIE, reconoció que la entidad pasó por una situación complicada cuando más de 500 proyectos fueron a contratistas que incumplieron los contratos.

Aclaró que el gobierno nacional a través del FFIE ha adelantado distintas actuaciones de orden técnico y jurídico para reactivar los proyectos de obras 365 terminados y entregados. Explicó que de los 5 billones de pesos que históricamente es lo que ha invertido la entidad, de los cuales se han pagado 3 billones de pesos a contratistas de obra e interventoría.

Finalmente, explicó que no está autorizada la subcontratación en un 100% y las deudas las debe cubrir el contratista asignado por el FFIE.