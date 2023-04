“Existe carrusel de contratación en el FFIE”: contratista denuncia corrupción en Boyacá

Nuevamente el FFIE y el Consorcio G19 están siendo cuestionados. Esta vez por la Institución Educativa Adolfo María Jiménez en Sotaquirá, Boyacá. A pesar de que la comunidad celebró la entrega de la escuela, con más de 400 estudiantes beneficiados, las dudas sobre este proyecto no faltan.

“Existe un carrusel de la contratación de los colegios del FFIE”, aseguró de manera tajante Miguel Pérez, quien fue subcontratado para ejecutar la obra y a quien la empresa Suprocon y el Consorcio G19 le deben millones de pesos.

Vea aquí Crisis del FFIE ha llevado a subcontratistas a querer destruir las obras que les adeudan

Explicó que “en 2019 a mí me llevaron a construir un colegio, puse todo el patrimonio de 20 años de trabajo, y esta es la hora que no me han pagado. Hice el 70% de ese colegio y el FFIE sale a decir que ellos fueron los que colocaron el dinero. El dinero de ese colegio es mío”.

La situación no es desconocida para el FFIE ya que Pérez interpuso una PQR ante la entidad, la cual argumentó que quien lo subcontrató fue el Consorcio G19 por lo cual su reclamo debe dirigirse a esa empresa. Sin embargo, el contratista argumenta que la función de vigilancia del FFIE no fue eficiente. “Llevo más de 4 años que quedé en la calle, sin plata (...) para poder pagar todas las deudas que tengo”.

Denunció que de la plata recibida por el Consorcio G19, más de 2 mil millones de pesos, “se quedaban con el 30% del contrato y el colegio en sí valió 4.600 millones de pesos, agregándole más de 2 mil millones de pesos más para terminarlo”. Al contratista le correspondían “1.600 millones de pesos que nunca le entregó el consorcio por lo cual tuvo que terminar el proyecto con recursos propios”.

W Radio contactó a Yofre Leonidas desde el domingo. Solamente después de publicada la entrevista contestó los mensajes donde aseguró que ya no es representante legal del Consorcio G19. Explicó que en mayo de 2022 se entregó el proyecto y empezó un proceso que actualmente se discute ante un tribunal de arbitramento.