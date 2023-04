Lo mejor es evadir la confrontación: experta por intervención de EE.UU. en China-Taiwán

China y Taiwán han estado en el centro del mapa político internacional tras los diferentes anuncios del presidente chino Xi Jinping sobre la realización de maniobras militares contra Taiwán.

Potencias del mundo como Francia y Estados Unidos han reaccionado a esta coyuntura asiática y por este motivo Bonnie Glaser, directora general del programa Indo-Pacífico de German Marshall Fund of the U.S y exconsultora para el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado explicó su perspectiva de la coyuntura en La W.

“Estas tensiones han venido aumentando desde hace algún tiempo porque la capacidad de China, tanto militar como económica ha crecido y eso presiona a Taiwán. La situación está más tensa, aunque Xi Jinping no haya tomado la decisión de una invasión, para mi no es una posibilidad”, explicó sobre el panorama del conflicto.

Así mismo, Glaser se refirió a la cuestión de qué tan conveniente sería para Estados unidos entrar a defender a Taiwán.

“El peor escenario es que Estados Unidos decida defender a Taiwán; no hay un acuerdo entre estos países de defender a Taiwán si China llega a atacarlo, antes sí había un tratado defensivo, sin embargo, Biden menciono públicamente que, si China ataca a Taiwán, lo defenderá y eso aumenta la posibilidad de que EE.UU. intervenga si Taiwán es invadido por China, pero lo mejor es evadir esa confrontación ”, puntualizó.

Además, de que “hay poca posibilidad de que Taiwán se independice porque hay pocos países que los reconocen como tales, y son por lo general países pequeños”, explicó.

También se refirió a la dependencia que, según ella, el mundo tiene con China. “La Unión Europea sí tiene ciertos problemas en sacar consensos en las estrategias de China, pero muchos países quieren de aliado a China, y no quieren ofenderlo para tener el beneficio económico y preservar las buenas relaciones; hay mucha dependencia de China”, dijo.

Así las cosas, mencionó que “hay muchos países que no quieren tomar lado en la situación, quieren que China no use la fuerza y creo que China debe ser advertida de que habrán consecuencias si llega a usar la fuerza”, sentenció.