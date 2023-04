No fue intoxicación, fue un intento de asesinato: alcalde de Calima El Darién

En días pasados, el alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, fue blanco de críticas después de que circulara un video en redes sociales que lo muestra desnudándose en ‘El Bohío’, una discoteca ubicada en su municipio, aparentemente en estado de embriaguez.

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación ordenó una práctica de pruebas para determinar las circunstancias de lo ocurrido, incluyendo la verificación de las cámaras de seguridad, testigos e inspección al establecimiento nocturno.

Sin embargo, días después, la prueba toxicológica realizada al alcalde reveló la presencia de un fármaco psicoactivo en su organismo. El abogado del funcionario, Armando Escobar, aseguró que los resultados obtenidos sugieren que la intoxicación provocó el comportamiento de Mejia Londoño.

Según Escobar, las sospechas que se tenían sobre un posible complot se comenzaron a despejar con este resultado: “En el tamizaje de abuso de drogas en orina se infiere que dio positivo para la benzodiacepina metabólicos, que es una sustancia altamente peligrosa que generalmente es utilizada en la elaboración o en asocio con la escopolamina y esto con el objetivo de que la víctima no genere reacciones violentas y, por el contrario, fácilmente pueda ser sometida”, señaló.

En diálogo con La W, el alcalde Mejía Londoño se refirió a este episodio y los resultados del examen: “Cuando a usted la dan escopolamina, el efecto (del alcohol) es totalmente diferente. La persona que vieron no es por la que votaron (...) me hicieron el examen en Imbanaco, estuve hospitalizado cuatro días porque estaba completamente drogado. Ni siquiera la historia (clínica) dice que el paciente tuviera aliento alcohólico”.

Así mismo, el mandatario advirtió que fue un atentado en su contra: “Eso no fue una intoxicación, fue un intento de asesinato. Querían matar al alcalde de Calima El Darién”.

En esa línea, el alcalde Mejía aseguró que, a diferencia de muchas personas, él no hizo un juicio a priori.

“A mí me destruyeron la vida, acabaron con mi familia, mis hijos, mi mamá. Lunes y martes (posteriores al episodio) destruyeron completamente mi vida, gracias a Dios salió ese resultado positivo porque o si no mi vida estaría mala”, sostuvo sobre las consecuencias de la polémica.

Finalmente, con respecto a lo que sucedió esa noche, el alcalde respondió: “Recuerdo dos o tres cosas: cuando llegué a la discoteca, cuando pedí una cerveza y una mujer que me dijo que la invitara a comer una hamburguesa. No me acuerdo de absolutamente nada más”.