“Si me va a sacar por eso, me voy toteado de la risa”: alcalde de Soacha a Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, por su presunta participación en la edición 2021 del Festival Sol y Luna sin respetar las medidas de bioseguridad impartidas para enfrentar el COVID-19.

El organismo de control sostuvo que el mandatario habría sido observado en el escenario que se desarrolló el Festival, sin usar el tapabocas requerido para la época, abrazando a diferentes personas y tomándose fotografías con otras sin respetar los lineamientos impartidos para la prevención del virus, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

Le puede interesar Formulan cargos al alcalde de Soacha por no respetar bioseguridad en la pandemia

Por este motivo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, pasó por los micrófonos de La W para referirse al tema.

“Para el momento de la pandemia que hice el Festival Sol y Luna estaban abiertos los espectáculos con aforos y con la exigencia del carné de vacunación”, dijo el alcalde.

Además, que “todos los que estábamos allí, estábamos vacunados y estábamos cumpliendo con el plan de vacunación porque fue exigencia para poder ingresar, y ahí cumplimos”, sostuvo.

“Si ya estaban permitidos los eventos públicos, estaban al aire libre con una exigencia de vacunación, pues yo cumplí con las exigencias que se estaban dando. Y si me van a sancionar y me van a sacar por eso, me voy toteado de la risa ”, sostuvo Saldarriaga.

Para finalmente mencionar que “la ciudad con menor porcentaje de contagio y mortalidad de COVID por cada 100.000 habitantes se llama Soacha. Si yo fui irresponsable, por qué tengo las mejores cifras”. dijo.