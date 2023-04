Que respeten la ley humanitaria: pedido de CICR a protagonistas del conflicto en Sudán

Los combates continúan este martes 18 de abril por cuarto día consecutivo en Jartum y otras regiones de Sudán entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), donde se han registrado al menos 144 muertos y cientos de heridos, según fuentes médicas y testigos.

Fuertes explosiones se han escuchado desde primera hora de la mañana cerca de la Comandancia General del Ejército, en el centro de la capital, así como en las proximidades del aeropuerto de Jartum, y varios canales de televisión locales y árabes transmiten imágenes de estas, aunque se desconocen detalles sobre víctimas o daños.

Sin embargo, uno de los papeles relevantes que hay dentro de este reciente conflicto es el del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien ha estado al frente del papel humanitario en ese país. Por este motivo, La W conversó con Germain Mwehu, portavoz de la entidad en Sudán, quien explicó cómo está la situación.

“Hoy es el cuarto día de la confrontación en diferentes ciudades de Sudán. Se escuchan explosiones alrededor así que las personas no pueden salir de sus casas, es la recomendación que damos porque la situación es bastante difícil”, contó Mwehu sobre la coyuntura.

Así mismo se refirió al tema de los corredores humanitarios, pues es una de las labores que están intentando desempeñar allí desde la CICR.

“La mayor preocupación es que no respeten y no dejen trabajar a las organizaciones humanitarias, porque no dejan moverlas para llevar alimentos y medicamentos para las personas que necesitan. Es complejo salir de los lugares en donde nos estamos refugiando y pedimos que respeten la ley humanitaria para dar asistencia a las personas que lo necesitan ”, puntualizó el portavoz.

Por otro lado, sobre el inicio del conflicto dijo que “no puedo decir con exactitud quién inició, es un conflicto que lleva tensión de meses, solo sabemos que inició el sábado en la mañana y que hemos vivido semanas de mucha tensión; esto no comenzó de la nada”.

Lo que hablan es que comenzara hacia la tarde así que prefiero esperar a ver si comienza el alto al fuego

Finalmente, se refirió a algunos rumores que dicen que para la tarde de este 18 de abril habría un alto al fuego y dijo que “prefiero esperar a ver si sí comienza (alto al fuego)”, sentenció.

