Dilian Francisca Toro sobre reforma a la salud: “la necesitamos, pero no así”

El trámite de la reforma a la salud sigue siendo accidentado. Cuando finalmente arrancó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, tuvo que ser aplazado por cuenta de varias recusaciones presentadas.

Después de cerca de tres horas de sesión, sólo se avanzó en la votación de tres impedimentos los cuales fueron negados. Además, se pusieron sobre la mesa dos recusaciones, una de ellas presentada por el presidente del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, las cuales frenaron el debate.

En el marco de este debate y el panorama actual de la reforma, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, pasó por los micrófonos de La W para explicar por qué su colectividad no votó en este y, además, para referirse a otros aspectos que han sido inherentes al articulado en su agenda.

“Nosotros hemos estado muy juiciosos trabajando en la parte técnica, sobre todo en la que les sirve a los colombianos: cómo la salud puede salvar vidas, y cómo los pacientes pueden tener calidad en el servicio”, inició diciendo Toro.

Explicó sobre el articulado que “cuando nos sentamos a ver la reforma, nos dimos cuenta de cosas (que darían cuenta de que) no se está construyendo sobre lo construido”, y que “necesitamos una reforma para mejorar no para empeorar”.

Así mismo, se refirió a que previo al debate citado para el pasado miércoles 19 de abril, “hacia el lunes nos pasaron un borrador de lo que podría ser el proyecto, sí se habían avanzado en muchas cosas, se mejoró el texto y se avanzó por ejemplo en que ya en el papel aparecía que podía haber un sistema mixto”.

También, que dentro de ese articulado “se hablaba por ejemplo de que ya había unas gestoras de salud privada, que las EPS serán aseguradoras, no administradoras. Las gestoras no van a tener dinero, no se le van a pasar más recursos, segundo no van a tener posición dominante porque ellos no van a ser la red, ellos no dirán cuales hospitales atenderán a los pacientes. No queríamos burocratización en los territorios y que además se iba a politizar ese tema con mucha gente en la región, lo peleamos y en esta última versión se dejó, no habrá burocratización”, contó, y que “en esos temas avanzamos y se le informó a las bancadas”.

¿Renuncias protocolarias?

La directora de La U también se refirió a la coyuntura que causó revuelo en el país: la estrategia del Gobierno de solicitar las renuncias protocolarías a cuotas de los partidos que han sido críticos con la reforma a la salud.

Mencionó que “en muchas ocasiones uno solicita renuncias protocolarias, ellos lo hicieron y tendrán sus motivos; hay que respetarlo, respetamos eso. Ya las decisiones son del presidente y los ministros, vamos a esperar qué pasa o cuál fue la razón”.

Y que así mismo, desde su colectividad “estamos firmes en nuestras posiciones, es una responsabilidad con el país, la salud es un derecho fundamental y queremos preservarlo”.

Futuro del articulado

Finalmente, habló sobre el futuro de la reforma y dijo que “nosotros estamos necesitando la reforma, pero no así; necesitamos una que de verdad le sirva a los colombianos”, y que según esto “yo todavía guardo la esperanza que se recapacite para tener un mejor sistema de salud”.