La historia detrás del primer contrato de Michael Jordan y sus míticas zapatillas

Vincent Vaccaro, exejecutivo de marketing deportivo y quien contrató a Michael Jordan para su primer contrato de zapatillas, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo.

“Estaba mirando el campeonato nacional de las universidades en 1982, no conocía bien a Michael, pero vi el tiro ganador que hizo. Cuando quisimos hacer la propuesta de Nike se me vino a la cabeza en dárselo a él”, mencionó.

“Las otras personas que estaban en la reunión querían dárselo a otros tres, pero yo me quedé con mi idea y sabía lo que quería”, comentó.

¿Hay algún jugador de baloncesto actual con el mismo mercadeo de Michael Jordan?

“A pesar de que hay muchos jugadores, Michael Jordan comenzó el mundo deportivo con su línea de zapatos que seguirán por mucho tiempo”, aseguró.

Asimismo, reveló que hablar con la mamá de Michael Jordan fue la clave para que el deportista no firmara con Converse o Adidas.

“No creo que lo hubiera logrado sin la familia, en especial la madre, porque son lo más importante para Michael. Si no hubieran llegado a Oregon, no se hubiese firmado ese contrato”, contó.