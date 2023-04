Yolanda Wong habría entregado millonario contrato a dedo, Procuraduría la investiga

Pliego de cargos contra Yolanda Wong Baldiris, exalcaldesa (e) de Cartagena, formuló la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en contratación de obras que superan los $20.000 millones.

El órgano de control señaló que, la investigada revocó una licitación abierta y habría entregado el proyecto que tenía como objeto la construcción y rehabilitación de vías en Cartagena, junto con la interventoría técnica, administrativa y financiera, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A (EDURBE).

“Los hechos están relacionados con el Convenio Interadministrativo 002 de 2018 por $21.161.458.465; de acuerdo con la investigación el 20 de abril de 2018 Wong Baldiris habría revocado la licitación pública que se venía adelantando para esta contratación, omitiendo motivar con argumentos claros y precisos esa decisión, ignorando las causales de revocatoria de los actos administrativos, por lo que podría haber utilizado una falsa motivación para respaldar la decisión tomada y el abandono del proceso”, sostuvo la Procuraduría.

Añadió, “la exmandataria (e) habría argumentado la ausencia de ofertas pese a que, para esa fecha el término para recibir propuestas todavía estaba vigente y culmina en forma posterior a la fecha de la revocatoria, esto es, el 24 de abril. Las pruebas aportadas al proceso muestran que existía interés de varias personas naturales y jurídicas en que se desarrollará la licitación pública que fue revocada, pues más de 12 interesados presentaron observaciones al proyecto y al pliego definitivo de condiciones”.

Cabe señalar que en las cláusulas del contrato firmado entre la Administración Distrital y Edurbe se lee que, “ley 489 de diciembre 29 de 1998 en su artículo 95 consagra respecto a la asociación entre entidades públicas, que las mismas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la conformación de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.

“El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mismo decreto”, detalla el contrato.

La conducta reprochada a la exalcaldesa fue calificada, provisionalmente por la Procuraduría, como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Yolando Wong se refirió a la investigación de la Procuraduría, a través de su cuenta de twitter señaló, “la pelea es pelea, muchos rabos de paja y secretos a voces que contar. Lo que está se deja quieto, por qué tienen miedo de mí, cuál es el temor”.

“He estado en silencio viendo las movidas políticas, los que me conocen saben que no me meto con nadie por detrás, soy de frente. La clase política glotona ya empezó a atacar con sus armas rastreras, desde mañana les empiezo a contar sus movidas oscuras”, concluyó la exmandataria en su Twitter.