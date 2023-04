Gobernación del Valle responde sobre aumentos desmesurados en avalúos

La semana pasada presentamos aquí una denuncia de decenas de habitantes de zonas rurales del Valle del Cauca sobre el aumento del avalúo catastral de sus propiedades que en algunos casos llegó hasta el 6.000 por ciento.

Esto trae consecuencias en lo que tienen que pagar por impuesto predial y también en tributos nacionales.

El abogado penalista Elmer Montaña habló de casos en La Cumbre, Valle, que se repiten en varios municipios del departamento.

Señaló que detrás de los ajustes en los avalúos, que en algunos casos son desmesurados, está una empresa mixta llamada Valle Avanza SAS, creada en la gobernación de Dilian Francisca Toro, cuyos accionistas son el Departamento del Valle del Cauca con 51 por ciento y una sociedad particular llamada Servicios Avanzados Catastrales y de Información SAS representada por el señor Julián Rodríguez Córdoba.

Esa empresa mixta ha hecho contratos con varios municipios para el ajuste del catastro multipropósito. Según la denuncia, la póliza de garantía es de apenas el 10 por ciento del valor del contrato y en la práctica el departamento está respaldando con fondos públicos una actividad que pertenece a particulares en un 49 por ciento.

Los habitantes afectados dicen que sus propiedades no fueron visitadas para hacer el fuerte ajuste en el avalúo y que ellos están dispuestos a pagar más pero no pueden llegar a ese nivel de aumento.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca tiene un punto de vista distinto sobre lo que ha pasado en los municipios de La Cumbre, Dagua, Guacarí y Cartago y que pronto se empezará a sentir en otros 20 municipios del Valle del Cauca.

Según el Gobierno departamental, los ajustes son el resultado de la actualización del catastro con enfoque multipropósito que busca acabar con un atraso histórico en los avalúos, mejorar las finanzas de los municipios y en últimas hacer justicia social. No es admisible que una casa de recreo pague lo mismo que un terreno agrícola.

La Unidad de catastro cita varios ejemplos que muestran la necesidad de efectuar esa actualización:

Primero, un predio de más de 12.000 metros cuadrados con una casa de 638 metros que figuraba como un lote con valor de 5.810.000 pesos , pero que al actualizarse después de 15 años vale en realidad más de 341 millones. Es decir hay un engaño a la administración que ha durado años.

Otro supuesto lote que en realidad albergaba 280 locales comerciales pero que seguía pagando como si fuera un simple terreno.

Muchas propiedades que aparecían como de destinación agrícola pero que en realidad son lujosas casas de vacaciones con construcciones no declaradas.

Para hablar de este tema, Diana Lorena Vanegas, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca pasó por La W en el marco del Reporte Coronell y explicó el tema.

“Este proceso se viene trabajando desde el 2015 en el cual se comenzó a ver catastro como un tema de justicia social y equidad”, dijo.

Además, que “la empresa tiene alianzas estratégicas, está conformado por particulares, pero de empresas que ofrecen los softwares y todos los sistemas de información geográfica, uno no hace un proceso catastral desde el escritorio, sino que se inicia desde actualización de cartografía”.

Porque según explicó Vanegas, “el Valle del cauca registra un atraso en su cartografía y por eso es esta alianza”.

También dijo que el dinero no sale del departamento. “El departamento no ha puesto un solo peso para eso. La empresa no solo vive de hace la actualización catastral, sino que presta sus servicios en otras latitudes del país”.

Por otro lado, la gerente se refirió a las denuncias de algunos habitantes que dicen que no hubo actualización cartográfica, que no los visitaron, sino que los avalúos se hicieron desde el aire y muchos predios no fueron correctamente avaluados.

“Todo inicia con una cartografía para hacer una actualización responsable, esta cartografía se hace desde aviones no desde drones”, y además que “tenemos un geo visor y yo le he dado acceso a los links (a los habitantes) para que puedan observar sus predios, es una información muy precisa”, contó.

Y finalmente, que “este proyecto de actualización catastral esta regido por la ley, no es el sector el que decide como se hace. Está pasando en diferentes lugares porque es un mandato que se debe cumplir”.

Reclamos similares a los del Valle del Cauca se empiezan a presentar en otros departamentos. Uno de ellos es Cundinamarca donde se dispararon los avalúos de la tierra que en algunos casos corresponde a terrenos agrícolas y en otro a casas de recreo, cuyos avalúos catastrales –según los afectados– son varias veces mayores al valor comercial.

En unas semanas, con la llegada de los recibos de impuesto predial, este tema se empezará a presentar en muchos lugares del país.