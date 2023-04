Roberto Pombo presenta su libro ‘Muebles viejos’

El reconocida periodista y director editorial de Prisa Media América, Roberto Pombo, pasó por los micrófonos de La W para presentar su nuevo libro ‘Muebles viejos’, el cual presentará oficialmente en la Feria del Libro en Bogotá el próximo sábado 29 de abril.

De acuerdo con Pombo, “el nombre de ‘Muebles viejos’ que es la expresión que trajo Alfonso López Michelsen a Colombia citando a Truman, en el sentido que los expresidentes eran como muebles viejos, que la gente no sabía que hacer y los ponían en el cuarto de san alejo, es el nombre que lleva el libro y en ese sentido, las cartas son a presidentes que me tocó cubrir como periodistas y a esos presidentes en su calidad después de expresidentes”.

En cuanto a la posible molestia que podrían tener los expresidentes mencionados en el libro, Pombo comentó que “no van a estar muy conformes ni los vivos ni los muertos, de alguna manera hay un grado de franqueza en lo que se puede llamar el juicio de valor sobre sus gobiernos, en ese sentido, todos tendrán algún tipo de molestia. En todos hay un tipo de reivindicación no tradicional de muchos de los aspectos de sus gobiernos”.

En esa misma línea habló sobre el capítulo dedicado para el expresidente Juan Manuel Santos, allí dejó claro que fue uno de los capítulos más difíciles de escribir “yo a Juan Manuel Santos lo conozco hace muchos años, trabajamos en El Tiempo hace varios años, posteriormente tuvimos y tenemos una relación familiar, yo me casé con su prima hermana, eso genera una cantidad de lazos que hace que este sea uno de los capítulos más difíciles”.

Por otra parte, el periodista explicó que, a comparación de Colombia, en Estados Unidos los expresidentes no están involucrados en la política una vez terminan su gobierno. “En Estados Unidos hay algo que ellos llaman el club de los presidentes, ese club es que los presidentes en condición de expresidentes colaboran por el bien del Estado y eso los une durante toda la vida y solidifica esa institución en EE.UU., de resto están prácticamente en silencio”.

Entre otras cosas, Pombo resaltó durante la conversación que las cartas escritas en su libro intentan mostrar los distintos aspectos que a su juicio tienen todos los gobiernos.

“Uribe es uno de los líderes más importantes que ha tenido Colombia en toda su historia. Es difícil hacer los trazos para que una cosa no opaque al otra. Uribe ha sido tan líder en Colombia que aquí puede ocurrir con Uribe que a lo largo de los años tendremos uribismo de derecha, uribismo de centro y uribismo de izquierda”.

Por último, Pombo comentó que este libro se lo propuso Edgar Téllez de Editorial Planeta desde hace mucho tiempo “a mí me parecía un poquito arrogante, aburrido y un poquito académico, él me sugirió que hiciera unas crónicas y esa modalidad de una carta medio personal me atrajo mucho porque permite un cierto grado de irresponsabilidad en el sentido que haya una percepción personal, una actitud que no tiene ninguna postura académica ni histórica”.