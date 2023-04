Avanza moción de censura contra secretaria del Interior de Cartagena

La secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, está a un paso de dejar la administración distrital y convertirse en la cuarta funcionaria que es despedida de la Alcaldía tras enfrentar un proceso de moción de censura.

El primero fue el exsecreario de planeación distrital, Guillermo Ávila; siguió el exsecretario de participación ciudadana, Armando Córdoba; luego la exdirectora del Plan de Emergencia Especial Pedro Romero, Kairen Gutierrez y ahora irse la secretaria del interior, Ana María González.

González presentó descargos ante el concejo, cumpliendo con la programación del trámite de moción de censura, aseguró que fueron vulnerados sus derechos al no cumplir con el debido proceso. Enfatizó que, las denuncias en su contra no hacen parte de sus funciones como secretaria del interior.

“Dejo plena constancia que si bien las proposiones 014, 015, 017 y 025, las cuales fueron debidamente atentidas y que se relacionan con temas que se encuentran a mi cargo, los 5 interrogantes formulados mediante la proposición 027 de 2023 no se relacionan con funciones propias del cargo que desempeño, como secretaria del Interior y convivencia ciudadana, que están descritas en el decreto 1701 de 2015 por el cual se ajusta al manual específico de funciones y de competencias laborales de la Alcaldía mayor de Cartagena”, dijo la secretaria en su defensa.

Añadió, “le recuerdo a los concejales y a la ciudadanía, que los señores Sergio Mendoza y Javier Julio Bejarano dedicaron más de una hora del control político a discutir y profundizar justamente está proposición, que reitero habla de hechos ajenos a mi gestión como secretaria del interior. Lo reitero no porque el tema carezca de importancia o porque yo no quiera enfrentarlo, si no porque es la constitución la que limita la moción de censura estrictamente relacionado a las funciones de mi cargo”.

“Considero que es irregular que simplemente me enviaran las mismas preguntas con las proposiciones 14, 15 y 17 y un enlace de Youtube, ¿qué sentido tiene que yo venga a repetir las mismas respuestas que suficiente tiempo preparé y presenté?”, puntualizó Ana María.

Siguió diciendo, “al no ser aprobado y enviado un cuestionario, o puntos para desarrollar durante la presente sesión se me puede estar condenando, de ante mano se viola mi presunción de inocencia y mi derecho a tener un juicio justo sin que demanera objetiva se analice mi gestión, al igual que los argumentos y prueba que he podido hacer valer”.

El concejal Sergio Mendoza argumentó que, durante los debates de control político, previos al trámite de moción de censura, se han cuestionado funciones propias del cargo de González Forero, como las metas que se encuentran en cero en el plan de desarrollo distrital.

“Esta corporación ya ha hecho dos mociones de censura y creo que hoy este Concejo distrital tiene la expertiencia para la realización de trámite de moción de censura, y el cumplimiento previo del reglamento y de lo que allí se encuentra establecido”.

“Es falso afirmar que no se hizo ningún comentario distinto a lo planteado en el debate de control político, con relación al ejercicio de las funciones, amén de que durante el desarrollo del debate hice referencia a las cifras de inseguridad que hoy padece la ciudad de Cartagena en los años 2022 y 2023; son cifras que no se ha determinado la posibilidad de controvertirla porque para nadie es un secreto la realidad latente que está establecido de el cuestionario propiamente dicho y en los avances de las metas de cumplimiento del plan de desarrollo”.

“Tengo que decir también que con respecto a ese informe de gestión presupuestal encontramos que la meta de las nuevas estaciones de bomberos en el Distrito de Cartagena, está en 0 al día de hoy, que esa ejecución de ese programa a corte del 2022 se encuentra en una cifra del 33.33%; que al respecto de la atención psicosocial de víctimas del conflicto, en el Distrito, con enfoque de género diferencial y étnico están en 7,61%; que la formulación de los planes de vida con enfoque diferencial en las comunidades, está en 0%; que el apoyo en la consolidación de vida indígena del cabildo zenu de membrillal, está en 0%”.

La secretaria del interior aseguró que el “Concejo es una tribuna que yo respeto, que su talante no es un talante de sentir temor por la crítica, ni por el debate estructurado (...) yo soy una persona conocida por ser frentera y verás. Sin embargo en el desarrollo de este proceso se ha utilizado este espacio para confundir, señalar, mentir, para fabricar pruebas en mi contra y yo desafortunadamente no voy a poder defenderme como la opinión pública esperaría”.

“En este momento me dirijo a mi papá, a mi mamá y a mis hijos, que yo supongo que esperarán que me defienda como me he defendido siempre, pero este, este no es el escenario porque tengo un derecho al debido proceso que me ha sido violado sistemática muy a pesar de que yo he dicho en repetidas ocasiones al concejo distrital que no se me han entregado preguntas con claridad”, indicó.

Hizo un llamado al Concejo Distrital para que no prospere el prceso de moción de censura.

“Es claro que asumir el reto de un secretaria del interior no es fácil, pero es necesario hablar de los retos, los logros, reconocer las falencias y encontrar mecanismo para mejorar los temas. Yo quiero seguir trabajando por la ciudad y en lo que compete a mi gestión como secretaria del Interior considero que he hecho el mejor trabajo posible”.

El jueves concejales decidirán si sale de la Administración de William Dau.