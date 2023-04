Centro Democrático vs. Pacto Histórico: rifirrafe por viajes de Francia Márquez

Una nueva polémica en Colombia relacionada con el uso de aeronaves oficiales por parte de la vicepresidenta Francia Márquez surgió este domingo 23 de abril, esta vez a raíz de una publicación de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

La congresista de oposición reveló datos puntuales del número de viajes y del costo que han representado para el erario público.

Aparecen en la lista 134 desplazamientos, de estos 130 han sido en aeronaves de la Fuerza Aérea y cuatro más en aeronaves del Ejército.

Por este motivo, la misma Senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y el representante del Pacto Histórico, Alexander López, pasaron por los micrófonos de La W para debatir sobre el tema.

“Nos saldría más económico si alquila servicios privados para ser transportada, mi crítica no es que descuide su seguridad, aunque tiene que restringir su movilidad, no puede ser que se vaya a vivir a una montaña, que no es insegura, pudiendo vivir en Bogotá”, explicó Cabal en su primera intervención.

Además, puso sobre la mesa un caso de un soldado que falleció al no quedar herido en una zona de difícil acceso a los servicios de salud que necesitaba para ser tratado. “Muere un muchacho por ataque terrorista en la estación de Policía de Toribío. Lo dejaron desangrar tres horas, si llega el auxilio helicoportado, llega en 10 minutos (a un hospital) y luego vemos las imagen de la vicepresidenta llegando en black hawk (a su casa)”.

Para luego cuestionar que si “será que sus viajes (los de la vicepresidenta Francia Márquez) son para la historia del país; será que lo que hace es tan importante”.

Por la misma línea, la senadora Cabal puntualizó que ese uso de las aeronaves por parte de la vicepresidenta Francia Márquez es “un exceso”, pues “utilizando aeronaves de la fuerza pública en un país incendiado, es un abuso que debe investigar la Procuraduría”.

Dijo también, que “la denuncia es pública, deben entrar Procuraduría y Contraloría a determinar si ese uso es legal o no”.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alexander López dijo que “es evidente que la Constitución establece las responsabilidades de la vicepresidencia, pero además de eso no es justo la evaluación la senadora Cabal entendiendo que la vicepresidente tiene 16 misiones entregadas por la presidencia, pero además de eso tiene tareas y responsabilidades propia del cargo como atender agendas de orden nacional e internacional”.

Así mismo, puntualizó que la senadora Cabal “nunca hizo un derecho de petición” para solicitar la información ya que, según cuenta, esos datos de los viajes se encuentran en la página de esa dependencia gubernamental.

López mencionó que este Gobierno tiene “un presidente y una vicepresidente que han ido a zonas en donde no ha ido a la Policía o un médico” y que “Francia Márquez en lo que se ha excedido es en el contacto con la comunidad”, contó.

Así mismo puso sobre la mesa los presuntos usos de aeronaves colombianas por parte del líder opositor Juan Guaidó y el viaje al Parque Panaca de la primera dama del gobierno de Iván Duque y dijo sobre que María Fernanda Cabal que “ella tiene memoria selectiva, cuando se habla de Guaidó se le olvida y cuando habla del viaje a Panaca se le olvida”.

Además, le cuestionó a la senadora que “usted cree que ella escoge en qué helicóptero o aeronave se va, ella no decide en qué va o en qué no va, eso lo define su esquema de seguridad”

Enfatizando a la vez que esos viajes que la vicepresidenta Francia Márquez ha hecho son “por las comunidades, escuchando y llevando soluciones” y que “para desplazarse allá debe usar algún medio de transporte; si se va en moto, burro o helicóptero todo cuesta y ella debe estar con seguridad”.

Para finalizar diciendo que “si la senadora está interesada en tener más información en detalle yo le sugiero que se reúna con la vicepresidenta”.

Polémica por viáticos a Verónica Alcocer en viajes a Inglaterra en donde asistió a los funerales de la reina Isabell ll

Recientemente se dieron a conocer lo que serían los viáticos que la primera dama Verónica Alcocer habría recibido en el marco de su visita a Inglaterra y Japón.

Según reveló el abogado Daniel Briceño, Verónica Alcocer habría recibido $32.395.322 de viáticos por sus viajes al velorio de la Reina Isabel ll y su visita al primer ministro de Japón.

Por este motivo, la senadora Cabal mencionó que “la primera dama a mi juicio debe tener un rol más importante que un vicepresidente, el vicepresidente se volvió una figura incómoda para los presidentes”.

“Yo preferiría que la primera dama acompañara en las actividades que ayuden al primer mandatario, a que estuviera la vicepresidente haciendo este volumen de viajes tan absurdo”.

Ya que según dice la senadora, en el caso de la vicepresidencia “¿de qué sirve? Salvo que la pusieran en la Cancillería o si fuera tan buena como lo fue Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Defensa, pero no, ella llegó y había que crearle su juguete, el Ministerio de la Igualdad; pero la menos igual es ella. Que apela a su color de piel y a su condición para señalar a los demás”, sostuvo.

Alexander López por su parte mencionó que “no lo conozco (el tema de los viáticos), no lo tengo tan preciso, tendrá que justificarlo de lo contrario se deberá generar una investigación pertinente”.

Fenalco Bogotá pidió autorizar el porte de armas para comerciantes ante inseguridad

Desde Fenalco Bogotá se propuso recientemente que los comerciantes puedan estar armados debido a la inseguridad en la ciudad.

La senadora Cabal dijo sobre la coyuntura que “busquen una página que se llama Índice Global de Paz; ¿cuáles son los países más seguros del mundo?: Suiza, Portugal, Noruega que permiten el porte de armas. ¿Cuáles son los más inseguros? Venezuela, prohibición total del porte de armas”.

Además, que “vamos a apoyar a los comerciantes y al que no tenga antecedentes y demuestre que hay una necesidad inminente de defender su vida”

López por su lado mencionó que “no estoy de acuerdo con la figura del permiso de armas” ya que según dice lo que hay que hacer es “escuchar más a los comerciantes, hay que estar más cerca de ellos, replantear las estrategias de seguridad y en esa línea debemos trabajar”.

