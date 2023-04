Le crearon juguete, el ministerio, pero la menos igual es ella: Cabal a Francia Márquez

Centro Democrático vs. Pacto Histórico: rifirrafe por viajes de Francia Márquez

Una nueva polémica en Colombia relacionada con el uso de aeronaves oficiales por parte de la vicepresidenta Francia Márquez surgió este domingo 23 de abril, esta vez a raíz de una publicación de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

La congresista de oposición reveló datos puntuales del número de viajes y del costo que han representado para el erario público. Aparecen en la lista 134 desplazamientos, de estos 130 han sido en aeronaves de la Fuerza Aérea y cuatro más en aeronaves del Ejército.

Le puede interesar Centro Democrático vs. Pacto Histórico: rifirrafe por viajes de Francia Márquez

La senadora María Fernanda Cabal en diálogo con La W se refirió a la situación y explicó además el papel que desde su perspectiva, debería cumplir quien esté en la vicepresidencia del país.

“Nos saldría más económico si alquila servicios privados para ser transportada, mi crítica no es que descuide su seguridad, aunque tiene que restringir su movilidad, no puede ser que se vaya a vivir a una montaña, que no es insegura, pudiendo vivir en Bogotá”, explicó Cabal sobre los viajes de la vicepresidencia.

Además, la senadora Cabal puntualizó que ese uso de las aeronaves por parte de la vicepresidenta Francia Márquez es “un exceso”, pues “utilizando aeronaves de la fuerza pública en un país incendiado, es un abuso que debe investigar la Procuraduría”.

Por otro lado, Maria Fernanda Cabal se refirió a lo que serían los viáticos que la primera dama Verónica Alcocer habría recibido en el marco de su visita a Inglaterra y Japón. Lo que la llevó posteriormente a dialogar sobre su perspectiva de lo que debería ser la vicepresidencia en Colombia, en donde dijo que la primera dama debería tener un rol más importante.

“La primera dama a mi juicio debe tener un rol más importante que un vicepresidente, el vicepresidente se volvió una figura incómoda para los presidentes. Yo preferiría que la primera dama acompañara en las actividades que ayuden al primer mandatario, a que estuviera la vicepresidente haciendo este volumen de viajes tan absurdo”, dijo.

Ya que según dice la senadora, en el caso de la vicepresidencia “¿de qué sirve? Salvo que la pusieran en la Cancillería o si fuera tan buena como lo fue Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Defensa, pero no, ella llegó (Francia Márquez) y había que crearle su juguete, el Ministerio de la Igualdad; pero la menos igual es ella. Que apela a su color de piel y a su condición para señalar a los demás”, sostuvo.

María Fernanda Cabal se refirió dentro de su intervención también a temas adicionales como la solicitud de Fenalco Bogotá de autorizar el porte de armas para comerciantes ante inseguridad.

Escuche la entrevista completa a continuación en donde además, la senadora debatió con el representante del Pacto Histórico, Alexander López: