Acudir al diálogo y no a una imposición: Clara López por crisis en coalición de Gobierno

A través de cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que se vienen modificaciones en su Gobierno debido a que los cambios que ha planteado para el país no han sido posibles por las situaciones que han girado entorno a la coalición política en el Congreso, que hoy se vio debilitada en la votación del primer debate de la reforma a la salud.

“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el dia de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo”, dijo Petro.

Clara López, senadora del Pacto Histórico pasó por los micrófonos de La W para dialogar sobre precisamente estas declaraciones del presidente Gustavo Petro.

López inició explicando que “el presidente fue elegido sobre una plataforma de cambio, sobre esa base organizamos una gran coalición y el tema era acordar los cambios, cuando empieza en el Congreso a presentarse ya no diferencias de opinión (…), sino la intervención de los presidentes de los partidos para impedir las reformas, creo que se cambian las fórmulas con las que se ha conformado la coalición del gobierno y eso es lo que ha decidido el presidente Gustavo Petro”.

“Es por el Congreso que se deben pasar las reformas, lo que estaba sucediendo es que los presidentes de los partidos de coalición del Gobierno estaban buscando pasarlas por fuera del Congreso, incluso amenazando a sus congresistas con sancionarlos y expulsarlos si no hacían lo que mandaba el presidente (de cada partido)”, dijo López sobre la coyuntura.

Además, que “la democracia y la estructura de partidos dice que se obedezca a los de abajo y no a los de arriba”.

Explicando al tiempo que “lo que hay es una objeción de consciencia, uno no puede firmar una ponencia y después que le den la orden de decir todo lo contrario, me parece que debemos acudir al dialogo y no a una imposición en una democracia , y lo que hay hoy sobre la mesa es una gran polémica por el contenido de la reforma a la salud, en eso es que debe centrarse la discusión”.

Sobre la objeción de consciencia dice que “ellos no están hablando del contenido de la reforma sino de la orden que les dice que ahora que ustedes firmaron una ponencia, les damos la orden de que digan todo lo contrario, yo no puedo haber discutido y firmado una ponencia y luego decir que voy a votar en contra de algo que yo firmo”.

Finalmentre, de la crisis ministerial puntualizó diciendo que “no voy a jugar a ser el presidente, me parece que él ha provocado esa crisis para reconformar el gabinete en función del cambio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: