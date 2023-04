Al Oído: Gustavo Petro cambió el cambio, ¡echó reversa!

Gustavo Petro. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

Semáforo Al Oído este 26 de abril:

Rojo

Arrancamos con la crisis que atraviesa el Gobierno Nacional.

La falta de comunicación interna los lleva hoy, nueve meses después, a enfrentar un momento que deja en evidencia la falta de liderazgo y un Gobierno que, en medio de turbulencias, avanza dos pasos y retrocede tres.

Esto traerá mayor polarización y eso lo veremos cuando se empiece a radicalizar más este gabinete al ver una coalición que se rompe.

Hay una pregunta que queda y que preocupa: ¿qué es Gobierno de emergencia y qué planea hacer el presidente?

Hoy nos abraza una confusión y, por qué no decirlo, una profunda desesperanza. El ajedrez presentará cambios. Esperamos que se siga respetando el Congreso de la República.

Presidente: hoy no solo estamos preocupados quienes no votamos por usted, hoy hay un panorama oscuro incluso para muchos de los que creyeron en su proyecto.

Pueden cambiar las carteras que sean, en muchos casos es necesario, pero si no mejoran sus comunicaciones van a seguir con crisis a causa de implosiones generadas por falta de un vocero, de una gerencia estructurada y de la presencia de personas vanidosas que priman sus ideas por encima del bien común.

Amarillo

¡Cuidado con las “jugaditas”, representantes!

Debido a que ayer la agenda cambió en la Cámara de Representantes, el presidente David Racero se comprometió a que el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto se votará el día de hoy.

Lo que dicen es que se discutirá de primeras, de acuerdo con el orden del día. Recuerden que esto es decisivo porque este proyecto tiene su vida contada para poder seguir avanzando. Veremos qué pasa en el día de hoy. Hay que estar pendientes de las “jugaditas”.

Reflexiono: el Estado debe enfocarse en tratar este tema como un asunto de salud pública y no como un asunto criminal. Las decisiones íntimas del ser humano no pueden estar limitadas por imposiciones del Estado. Recuerde que la mata no mata.

Verde

¡El personaje!

Verde, el destacado papel que ha tenido el representante a la Cámara Andrés Forero, quien ha defendido la salud de los colombianos de manera ejemplar haciendo valer un rol de la oposición desde la seriedad y argumentos.

Forero se consolida como congresista revelación y de los mejores líderes de la oposición.

Esa es la oposición que se espera de muchos. No el espectáculo, no más circo.

El país hoy duele y exige altura y responsabilidad de todos.