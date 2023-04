“El presidente necesita moderarse”: Juan Manuel Santos a Gustavo Petro

Desde la Cumbre de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió al sistema de salud colombiano diciendo que “me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo, todo lo contrario, es de los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vayan a cambiar”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a estas declaraciones mencionando que “creen que por llevar los hijos a la fundación Santafé en el norte de Bogotá tienen el mejor sistema de salud, pero no saben qué pasa con un niño en un rancho si se enferma, entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero”.

Por este motivo, el expresidente Juan Manuel Santos pasó por los micrófonos de La W para dialogar sobre este debate que se alzó entre el exmandatario y el actual jefe de Estado.

El expresidente inció su intervención contextualizando en materia de salud, lo destacado que tenía el sistema diciendo que en su gobierno “el tema de la salud lo hicimos con el sector privado también, se consultó la reglamentación de un derecho fundamental por primera vez en el mundo; el primer país en el mundo que reglamentó el derecho a la salud aprobando una ley estatutaria, eso fue concertado con el sector privado”.

Así mismo, explicó que “hicimos modificaciones en el sector como, a los pasajeros de segunda clase, que eran los que tenían los derechos de acuerdo con el sistema subsidiado, los elevamos a la primera clase y les dimos los mismos derechos del sistema contributivo y además pusimos en marcha un control de precios que le ahorró mucho dinero al sistema de salud y a los pacienctes”.

Lo anterior explicado por el exmandatario, porque según contó, en sus declaraciones desde la cumbre “simplemente dije que lo bueno del sistema no se vaya va cambiar, depronto entonces el presidente está muy sensible por la situación política del Congreso y respondió de esa forma”.

Enfatizando al tiempo que “yo no le voy a contra responder (a Gustavo Petro), no creo que este país necesite más peleas, (sus declaraciones) solo fue un llamado que hice al final de la conferencia de ayer”.

Además, expresando que ese llamado también es a “ no olvidar la moderación ”, pues según Santos, “esto es lo que necesitamos todos, y eso lo necesita el presidente; una moderación, una moderación para permitir el el diálogo”.

Análisis de Juan Manuel Santos a la crisis política de la coalición

Santos se refirió a la reciente coyuntura que afronta la coalición de partidos en el Gobierno Petro y puntualizó que “ no soy la persona para juzgar si el presidente se está equivocando o no, un juzga al Gobierno por sus resultados y nuevamente lo que le diría al presidente es que no se le olvide la palabra moderación, y también lo mismo a la oposición; se necesitan diálogos constructivos”.

Ya que según dijo, “ si no hay diálogos, las democracias no funcionan ”.

¿Existe el ‘santismo’ en la política colombiana actual?

Al expresidente se le cuestionó si dentro de la política actual hay representantes del ‘santismo’, en donde expresó sobre el tema que “ el ‘santismo’ no existe, no tengo ningún movimiento político, nadie puede decir que representa al ‘santismo’ en el Gobierno porque no existe ”.

Crisis ministerial en el Gobierno de Gustavo Petro

Juan Manuel Santos se refirió a la crisis ministerial que estaría afrontando el país tras la solicitud de renuncia protocolaria por parte de Gustavo Petro a sus ministros.

Santos expresó que “hay un problema en este Gobierno y es la incertidumbre, y los cambios de ministros lo que hacen es ahondar en esa incertidumbre” y así mismo, que el problema del actual mandato no es el ‘qué’ sino el “cómo ejecutar sus políticas”.

Dijo además que “ Petro tiene muy buenas ideas , tiene tres pilares con los que estoy de acuerdo: implementación del proceso de paz, el pilar de una transición hacia una economía más sostenible y el pilar de la justicia social ”

Finalmente, el expresidente puntualizó sobre el aspecto ministerial que “entre más duren los ministros mejor por la estabilidad y la continuidad de las políticas públicas, nosotros necesitamos continuidad en esas políticas” y al tiempo, que “en la medida de los posible digo que los ministros, siempre y cuando sean buenos, deben durar mucho tiempo para que las políticas que ellos están ejecutando sean efectivas y eficaces”.

Escuche la entrevista completa a continuación: