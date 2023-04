Empresa de cannabis es señalada de incumplir obligaciones laborales en Colombia

One World Pharma llegó al país con la promesa de ser el mayor productor de cáñamo y cannabis en el país. Su presidente y CEO es Isiah Thomas, exjugador de basquetbol de la NBA.

Durante nueve meses la operación funcionó de manera satisfactoria. Sin embargo, los trabajadores empezaron a notar demoras injustificadas en el pago de salarios y prestaciones sociales.

Camilo* ve con preocupación que después de varios meses pidiendo respuestas concretas, la empresa no de una solución a una crisis que vive todo el equipo de One World Pharma. Explicó que, en su momento, el líder de Recursos Humanos de la empresa les aseguró que los ingresos serían pagados en enero, pero a la fecha no han recibido un peso.

Julián Alegría entró al proyecto como jefe de seguridad, ya que durante toda su carrera fue miembro del Ejército Nacional. Ante la crisis, sus jefes le propusieron que solicitara un préstamo para ayudarlos a cubrir las obligaciones laborales y ellos se lo devolverían con intereses. A la fecha, han pasado diez meses y no le han respondido por los más de 300 millones de pesos que pidió en préstamo.

W Radio conoció un audio del abogado de la empresa en donde explica que la empresa se encuentra en liquidación. Sin embargo, después de la entrevista en W Radio, la empresa expidió un comunicado donde aseguran que la crisis surgió a raíz de malos manejos de la anterior administración y que actualmente están trabajando para volver a operar.