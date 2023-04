Hugo Aguilar envió emisarios para que las AUC no hablaran de él: alias ‘Zeus’

En diálogo con La W, el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo se refirió a la verdad que asegura ha entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la que le falta por aportar, así como de la forma en la que, sostiene, importantes personalidades de la Fuerza Pública enviaron emisarios a los campamentos de las AUC antes de la desmovilización para negociar que no los mencionaran en Justicia y Paz.

Según ‘Zeus’ llegaron al punto de que “se cuadraran” algunas versiones y esas personalidades no salieran “manchadas”. Afirmó que “no se puede tapar el sol con un dedo” y salpicó al coronel (r) Hugo Aguilar exgobernador de Santander como otro de los que mandó “emisarios” para salir indemne de las confesiones (Aguilar posteriormente fue condenado).

“Aparte del general Maza Márquez que mandaron razón que no lo fueran a mencionar, está el coronel Aguilar que fue gobernador de Santander, están algunos coroneles que ya murieron, eso ya lo tiene la JEP, pero desafortunadamente la ley de Justicia y Paz se quedó coja”, expresó.

En desarrollo de lo anterior, dijo que “omitían ciertas versiones o ciertos nombres porque sentían temor de que el poder político los pudiera aplastar o extraditar cómo sucedió. Eso fue lo que sucedió en dicha época” narró.

La reafirmación contra el general Barrero y la “salpicadura” al general Hernando Pérez Molina

Otro de los asuntos que Rodríguez Agudelo mencionó fueron los secretos de la expansión del paramilitarismo de la mano con la Fuerza Pública. El exparamilitar reafirmó que el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Leonardo Barrero, tuvo participación en dicho plan de expansión en 1997.

“Ya se ha nombrado al coronel, entonces comandante del batallón Junín Leonardo Barrero Gordillo y al mayor para esa época René Sanabria de la Brigada 11 de Montería. Desde allí empiezan los vínculos míos también con las Autodefensas Unidas de Colombia, luego voy al departamento del Meta”, afirmó en La W.

Frente a las personas de las que anunció hablará próximamente ante la JEP sobre los vínculos del paramilitarismo con la Fuerza Pública, expresó que se referirá a comandantes de batallones y brigadas en el departamento del Putumayo, el Caquetá y el Valle del Cauca. Concretamente ya salpicó al general (r) Hernando Pérez Molina quien, de hecho, ya se sometió a la JEP.

“Están pendientes los comandantes de batallones y brigadas en el departamento del Putumayo en el departamento del Caquetá, y el Putumayo, como es el caso del comandante de la División, el general Hernando Pérez Molina, que junto con mi coronel Javier Escobar, que fue asesinado para silenciarlo, yo hablaba mucho con mi coronel Escobar y planeábamos operaciones en contra de las Farc, de los rastrojos, que eran los contrarios de Diego León Montoya”

Incluso, señaló que el coronel Escobar fue ultimado porque iba a tocar las puertas de la JEP para contar toda la verdad “Mi coronel iba a contra toda la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lastimosamente le quitaron la vida porque tenía todas las pruebas para vincular no solamente al general Pérez Molina sino a otros miembros y políticos del departamento del Valle”, sentenció ‘Zeus’.

Adicionalmente, mencionó a una fiscal especializada de apellido Iragorri que según ‘Zeus’ trabajaba con las Autodefensas y en varias ocasiones les ayudó a liberar capturados y a los militares también para que ajustaran testimonios de “falsos positivos” en el Putumayo. Según Rodríguez, los comandantes de brigada y división en muchos departamentos sabían de las cosas que estaban pasando porque había hechos muy evidentes.

Finalmente, el mayor (r) Rodríguez denunció distintas irregularidades frente al equipo de seguridad que lo acompaña y designado por la UNP. Sentenció que no cuenta con escoltas idóneos entrenados ni con experiencia para protegerlo.

“...de 3 o cuatro años que llevo con esquema, solamente dos escoltas cumplían con los requisitos, porque los que tengo actualmente no saben manejar, no tienen experiencia, no tienen ni idea de qué es ser escolta”, afirmó.

Incluso, anunció que en los próximos días entregará un informe a la JEP para que le diga a la UNP que revise el proceso de incorporación ante distintas falencias en las que afirma que lo dejan solo, se lo encargan a los “vigilantes” y ni siquiera se bajan del carro de protección.