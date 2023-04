Declaraciones del canciller Leyva rayan en lo vergonzoso: diputado de Panamá

En medio de tensiones entre Colombia y Panamá por las declaraciones del canciller Álvaro Leyva, quien calificó a Panamá como un “departamento”, así como también trató de “niña” a su homóloga panameña, Janaina Tewaney, para luego levantarse de una reunión entre las dos Cancillerías, La W habló con el diputado Raúl Fernández de Marco, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional del vecino país.

“Las relaciones entre Panamá y Colombia no son solamente diplomáticas, van más allá de lo amistoso, son familiares. Convivimos diariamente con nuestro país hermano, tenemos muchos colombianos en nuestro país, lo cual nos hace felices. Las declaraciones del canciller Leyva rayan en lo lamentable, vergonzoso e irrespetuoso hacia nuestro país ”, sentenció el diputado.

Las relaciones entre los dos países, según Fernández, “deben mantenerse en la vía diplomática y mantener la amistad que siempre hemos tenido, pero no vamos a permitir como país libre que se nos catalogue con diminutivos, temas negativos y con mentiras, tratando de desinformar sobre nuestra gran nación panameña. Todos los panameños estamos unidos y a la espera de unas disculpas por parte del canciller”.

Pero estas disculpas no han llegado: “Hasta donde yo tengo entendido, no hay disculpas públicas al respecto. Hubo una conversación entre los vicecancilleres de los dos países en la que se trataron de manera muy diplomática y respetuosa, pero de manera pública no la hemos recibido”.

Así mismo, expresó que “nos encantaría unas disculpas, sabemos que estos momentos pasan, pero (las tensiones) se alivianarían mucho más rápido si nos entregan unas disculpas”, afirmó el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, añadiendo que este tipo de errores los comete cualquiera, “pero ameritan que nuestro país reciba una disculpa para seguir manteniendo unas relaciones de hermandad”

Sobre la responsabilidad que le señaló Leyva a Panamá en cuanto a la crisis de migración irregular, Fernández dijo que su país “tiene un problema de migrantes al cual le estamos prestando la debida atención, cumpliendo con todos los compromisos internacionales y el respeto a los derechos humanos” pero que le “el tránsito de seres humanos por el Darién le compete a los dos países. Nos gustaría que Colombia nos ayude un poco más a detener este tránsito ilegal en el que mueren muchísimas personas por ser un paso tan peligroso”.

Por último, el diputado calificó las declaraciones del canciller Leyva como “muy desventajosas”. “Se trata de reforzar las relaciones, no de deteriorarlas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: