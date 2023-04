El gran reto del Ministerio es la conectividad: Mauricio Lizcano, nuevo ministro de TIC

El pasado martes 26 de abril se dio el segundo remezón en el gabinete de Gustavo Petro en el que varios de sus ministros salieron del cargo, siendo Sandra Urrutia una de estas, pues salió del Ministerio de las TIC.

Así mismo, el jefe de Estado anunció a quienes reemplazarán a estos lideres en esos cargos y fue Mauricio Lizcano el seleccionado por Gustavo Petro para ser el nuevo ministro de las TIC.

Por este motivo, el nuevo MinTIC Mauricio Lizcano pasó por los micrófonos de La W para conversar sobre lo que espera hacer al frente de esta cartera.

Sobre el nombramiento en RTVC dijo que “es una decisión que aún no sé, es hora de que el canal y la televisión pública tenga una cabeza, pero con esas decisiones sí me tomaré tiempo para hacer los debidos empalmes”, contó.

Además, sobre su experiencia para tratar los temas inherentes a ese ministerio dijo que es algo que “no solo me apasiona, sino que lo he estudiado, son temas en los que he hablado con el presidente, pero el gran reto del ministerio es la conectividad, Colombia tiene que dar un gran salto especialmente en banda ancha y en zonas apartadas del país en donde se tendrá que usar un satélite, solo que es muy caro, se deben ver las opciones de que haya internet satelital de manera económica”, contó.

Enfatizando en que “hay muchos retos, pero el más importante es que Colombia debe tener conexión a banda ancha en la mayoría del territorio nacional”.

Ya que según dice, “tenemos que hacer un salto muy grande para conectar al país, están las posibilidades, no es difícil”.

Además, dijo sobre su dirección en la cartera que “el presidente decide cuánto tiempo estamos, pero sí nos pondremos con toda la rapidez a ejecutar las cosas bien y hacerlas rápido, hacer que las cosas pasen”, sostuvo.

Y que con todo lo que se está trabajando y las licitaciones activas que mencionó dentro de su intervención “es muy posible que Colombia pueda saltar hasta un 80% de conectividad en los tres años que quedan de Gobierno”.

Por otro lado, se le cuestionó sobre una de las grandes dudas que surgió tras su nombramiento y es que desde ‘su casa’ se estaría adelantando política, pero fue enfático al mencionar que sus prioridades están ligadas completamente al su cargo como nuevo ministro TIC.

“Con esta decisión del presidente, y siendo una gran oportunidad para mi y para el país, yo dedicaré mis esfuerzo y fortalezas a sacar adelante este sector, a hacerlo con transparencia y el país tendrá un buen conocimiento sobre mi persona mi Gobierno, no tengo interés en hacer política ”, dijo.

Así mismo, que dentro de su grupo de trabajo “vamos a traer un equipo de alto nivel, de talla mundial para responderle al país con las expectativas que tiene”.

Expresando que, dentro de lo analizado con respecto al cargo, analiza “la posibilidad de construir un Centro de Desarrollo de Investigación con capacidad académica”, en donde se pueda llevar a cabo la “construcción de conductores o microchips. También bioeconomía, porque con la diversidad que tiene Colombia se pueden hacer investigaciones muy importantes en la industria farmacéutica. Este centro de desarrollo le cambiaria la narrativa a Colombia”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: