No me ofrecieron nada, voté por convicción: María Eugenia Lopera sobre reforma a la salud

La congresista del Partido Liberal María Eugenia Lopera pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la solicitud de abrir una investigación contra los congresistas liberales que apoyaron a la reforma a la salud.

Según explicó Lopera, es consciente de las consecuencias que enfrentará por haber desacatado la orden del presidente del partido César Gaviria. “Lo hice con total convicción cuando di mi voto positivo, posteriormente aclaré por qué lo hacía, no tengo nada de que arrepentirme. Ratifico que lo hice de manera consciente, lo volvería a hacer en la Comisión Séptima”.

En esa misma línea dejó claro que es respetuosa del partido y del expresidente Gaviria, por eso siempre acatará los estatutos, sin embargo, resaltó que “no se votó en bancada, yo estaba, al igual que el resto de los compañeros, en libertad de tomar posición. Las cosas que siguen su curso dentro del partido conforme a los estatutos y como una militante del partido estaría acatando lo que venga”.

Asimismo, la congresista fue clara al decir que ella no recibió ningún tipo de beneficios del Gobierno Nacional para apoyar la reforma. “Yo no he recibido absolutamente nada para eso, siempre he estado de acuerdo con una reforma a la salud estructural, yo no cambié mi voto a último momento ni pensé diferente a último momento, por eso hoy lo volvería a hacer de manera consciente”.

Por otra parte, Lopera mencionó que seguirá votando a conciencia porque los partidos no están por encima de los pensamientos y de las convicciones de sus militantes.

“Obviamente abrieron un proceso disciplinario contra mí por el voto, pero aquí no hubo una decisión de bancada. Yo no desobedecí una decisión de bancada porque no la hubo”, ratificó.

Escuche la entrevista completa a continuación: