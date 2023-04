Centros migratorios, Venezuela y TLC: embajador Palmieri analiza coyunturas de Colombia

Francisco Palmieri, embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images.

En diálogo con La W, el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, habló sobre los centros migratorios de ese país en Colombia. También se refirió a la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá; la paz total del presidente Petro; la lucha contra las drogas y, por último, se refirió al Tratado de Libre Comercio entre los dos países.

Sobre los nuevos centros migratorios de Estados Unidos para procesar solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala, el embajador encargado afirmó que “es un nuevo esfuerzo conjunto con la región para atender mejor a los migrantes, evitar que sean explotados y que aprovechen más los caminos legales”.

Más allá de los cruces peligrosos e irregulares, “hay otras maneras de llegar a sus destinos, entonces los centros van a ofrecer más servicios a esos migrantes para que puedan procesar” su asilo o sus diferentes solicitudes de visa, aseguró Palmieri. “Es un gran esfuerzo a comenzar con Colombia y Guatemala para ayudar a los migrantes”.

La crisis migratoria en la frontera entre Panamá y Colombia

Otro de los grandes problemas que enfrenta la región es el cruce por el tapón del Darién, el cual este año ha visto a más de 100.000 migrantes irregulares cruzándolo, arriesgando sus vidas. En 2022, la cifra fue de más de 248.000. Sobre esto, el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia aseguró que “en febrero fuimos a la frontera con los cancilleres de Panamá y Colombia. Tuvimos excelentes reuniones hablando de cómo los tres países podrían trabajar juntos para dar más seguridad en el Darién y ayuda a los migrantes”.

En abril también hubo una reunión, pero esta vez la acompañó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Entre los tres países donde acordamos a un plan de acción para el Darién. Con el anuncio de ayer (los centros migratorios en Colombia y Guatemala), estamos adelantando y dando seguimiento a esos esfuerzos”.

Además, Palmieri aplaudió el “gran esfuerzo” que Colombia ha hecho en la ayuda a los migrantes, sobre todo los venezolanos. “Colombia es un gran socio, ha hecho mucho para ayudar a los migrantes. El PPT (Permiso por Protección Temporal) es un modelo para el mundo, pero más importante es un reto para los demás países de la región de hacer lo mismo para dar sitios donde los migrantes pueden buscar una seguridad y comenzar a integrarse en otros países”.

Tensiones entre los gobiernos de Colombia y Panamá

El pasado martes, el canciller Leyva se refirió a Panamá como un “Departamento”. Esto fue en Washington cuando se estaba hablando de las dificultades que hay precisamente en la frontera entre los dos países. En respuesta, la canciller de Panamá, Janaina Tewaney, dijo que las declaraciones de Leyva son “irrespetuosas”. Palmieri aclaró que “en las reuniones que yo he participado hay un respeto total entre los dos cancilleres, entre los dos países, de su soberanía. En los últimos meses hemos estado trabajando en conjunto, estamos avanzando en importantes políticas para tratar este flujo de migrantes y salvar vidas en el Darién”.

Por otra parte, W Radio conoció que el canciller Leyva se habría referido como ‘niña’ a la canciller de Panamá. Sobre este tema, el embajador encargado de Estados Unidos indicó que “Leyva siempre trata a su homóloga de Panamá con todo respeto y reconociendo el trabajo que los dos países quieren hacer juntos. No estoy enterado de eso”.

Conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá

El pasado martes, en Bogotá se celebró una conferencia internacional para hablar sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Antes de la reunión, Nicolás Maduro exigió el levantamiento de las sanciones y que se descongele los 3.200 millones de dólares que deberían ir a un fondo fiduciario único para la inversión social en Venezuela.

“La conferencia fue exitosa, porque planteó primero la necesidad de que los dos lados venezolanos vuelvan a México” al diálogo “para encontrar una solución democrática de los problemas en Venezuela”, aseveró Palmieri, añadiendo que “la conferencia también planteó el reto de cómo las sanciones están aplicadas y cómo debemos manejar las sanciones. Estados Unidos está dispuesto a revisar sanciones, pero debe estar basado en acciones concretas hacia un proceso democrático. Discutimos la importancia de la ayuda humanitaria internacional y, a través de la ONU, activar ese fondo y los fondos para administrar programas en Venezuela para asistencia humanitaria”.

Cuando el embajador encargado fue cuestionado sobre el supuesto éxito de la conferencia, con base en que el canciller Leyva dio su discurso final sin estar acompañado por las delegaciones de cada país (como se tenía previsto), aclaró que el éxito es el hecho de que se haya reunido a “20 países debajo del liderazgo del presidente Petro para discutir un tema tan importante para la región. Llegaron a un entendimiento y salió el canciller Leyva y leyó los cuatro puntos que acordamos el grupo y esos fueron los puntos vitales de la conferencia”.

El viaje de Juan Guaidó a Estados Unidos a través de Colombia

Un día antes de la conferencia sobre Venezuela, Juan Guaidó llegó a Colombia y después se fue en un viaje a Estados Unidos: “el lunes, entiendo, es que el señor Guaidó tomó un vuelo y llegó a Miami. Lo que yo sé es que cuando llegó él a Colombia, nos informó, nos pidió una ayuda y le facilitamos su viaje a los Estados Unidos”, confirmó.

La lucha contra las drogas

La semana pasada, en Washington, Estados Unidos, “tuvimos la oportunidad de tener una práctica productiva sobre la estrategia de la administración del presidente Petro al respecto del narcotráfico. Hemos escuchado su discurso en varios lugares también. En la discusión de la semana pasada, enfocamos en cómo podemos continuar trabajando en conjunto. Tenemos una larga historia en Colombia compartida con el gobierno colombiano en esa lucha contra el narcotráfico. Sabemos que es una colaboración muy importante y lo sigue siendo hoy”, dijo el embajador Palmieri sobre la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico.

Palmieri destacó algo positivo del diálogo con Colombia, pues afirmó que “podemos hablar de diferentes puntos de énfasis en una misma estrategia. La erradicación es algo que tomos debemos estar un poquito preocupados, porque la cantidad de cultivos aquí en el país debe ser algo que monitoreemos muy de cerca”, debido a que “es una indicación del tamaño del tráfico”.

“Queremos reducir la violencia en las zonas rurales del país, queremos ofrecer caminos lícitos de cultivación, de otras oportunidades económicas. Estamos invirtiendo en eso. Seguimos apoyando la interdicción de la hoja de coca. También estamos peleando contra los crímenes medioambientales que forman parte de un flujo de dinero para esos criminales”, según el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia.

El cultivo de coca “todavía es ilícito en el país y vamos a continuar compartiendo nuestra preocupación de la cantidad de cultivo en el país puede ser algo serio”, sostuvo Palmieri.

Paz Total’, la bandera del Gobierno de Gustavo Petro

Una de las preocupaciones de Estados Unidos en cuanto a la ‘Paz Total’ del presidente Petro es el tema de la no extradición de ciertos criminales. “Colombia sigue aprobando las extradiciones, no hay nada que indique que eso no va a continuar. Entendemos que en un proceso de negociación de paz el Gobierno debe hablar de diferentes temas con los grupos armados. Nuestra política es clara: si uno viola una ley en Estados Unidos, vamos siempre a pedir su extradición”, puntualizó el embajador encargado, argumentando que esa postura quedó clara en una reunión entre el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, y el Fiscal de los Estados Unidos.

El posible cambio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia

El mes que viene “tenemos una comisión del negociador de Tratados de Libre Comercio (TLC)”, apuntó Palmieri. En esa reunión, “revisaremos lo bueno del TLC y los asuntos que podemos mejorar. Es una buena oportunidad para que Colombia plantee sus preocupaciones directamente a las personas que en Washington manejan eso. EL TLC está funcionando muy bien en beneficio mutuo de ambos países. El año pasado, el comercio creció un 30% entre Estados Unidos y Colombia. 40% de las exportaciones agrícolas en Colombia están destinadas” a EE.UU.

Escuche la entrevista a continuación: