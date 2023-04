Nuevo gerente de la FNC insiste en entablar diálogos con el presidente Petro

En entrevista con La W, el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, reafirmó que buscará reunirse cuanto antes con el presidente de la República, Gustavo Petro, teniendo en cuenta las recientes declaraciones del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter en las que no se mostró muy satisfecho con que Bahamón haya sido el elegido para reemplazar a Roberto Vélez y quedar al frente de uno de los sectores más importantes para el agro y la economía colombiana.

Al indagar al gerente Bahamón sobre el tema, respondió que “los cafeteros hemos sido fundamental en el desarrollo económico y social del país, históricamente lo hemos logrado siempre de la mano del Gobierno Nacional y por eso siempre lo he manifestado y durante todo el proceso que estuvo el Gobierno acompañando el comité directivo de los cafeteros, he reiterado que mi deseo indeclinable de sentarme con el Gobierno Nacional y sentarme con el señor presidente para mejorar las condiciones de vida de 540 mil familias cafeteras que en su mayoría viven y producen en pequeñas parcelas que no superan en promedio las 2 hectáreas, familias que creen en el campo, en el desarrollo sostenible”.

Seguido a esto, Bahamón aseguró que ha leído a detalle el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, encontrando muchas coincidencias en cuanto a objetivos en temas como el desarrollo de las vías terciarias, el desarrollo de la vivienda rural con dignidad, titulación de predios, entre otros.

Así mismo, el nuevo líder gremial reiteró que su elección se dio de forma unánime por el Comité Nacional de Cafeteros y que el actual Gobierno participó de forma activa en todo el proceso, al punto que de la terna de donde salió elegido, fue conformada y armada con el visto bueno del ministro de Hacienda saliente, José Antonio Ocampo, lo que permitió que se realizará un proceso democrático.

Teniendo en cuenta que las críticas del primer mandatario del país sobre el nuevo gerente, iban acompañadas de un par de imágenes en Twitter en las que exponía dos trinos que hace años Bahamón hizo mostrando su inconformidad con la gestión del presidente Petro cuando estuvo al frente de Bogotá, el líder cafetero aseguró que eso ocurrió en ese momento pero que actualmente su labor y deseo como gerente de la FNC es velar por el bienestar de los caficultores y trabajar de la mano con el Gobierno , agregando que sí en algún momento hubo una diferencia hace parte del pasado y que igualmente las diferencias tienen que ser concertadas a través del diálogo.

Frente a lo dicho por el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre buscar la democratización de la Federación al asegurar que la elección del gerente siempre queda en manos de los grandes cafeteros dejando sin voz y voto a los pequeños, Bahamón respondió que actualmente el proceso de elección es democrático teniendo en cuenta que hay participación de 15 comités cafeteros departamentales que fueron los que finalmente lo eligieron.

Agrego “la democracia cafetera es una democracia que es importante que digamos que todos los gremios la tuvieran, si ustedes tienen conocimiento exacto, cada municipio productor de café tiene un comité municipal cafetero que fue elegido democráticamente con su cédula cafetera, alrededor de 200 mil personas votaron en la última elección de sus dirigentes cafeteros y escogieron comités municipales, comités departamentales y fueron ellos los que en un congreso cafetero extraordinario tuvieron sus representantes, habían 90 representantes de esos 15 comités departamentales y ellos eligieron y lo hicieron por unanimidad”.

En cuanto a las versiones de algunos políticos que ubican al nuevo gerente cafetero en el uribismo, el mismo respondió desmintiendo estas versiones y asegurando que sí se le quisiera ubicar en alguna onda política se podría decir que él siempre ha sido más del centro, pero dejando claro esto no debe tener ningún peso en una empresa que es netamente privada.

Bahamón, también dejó claro que nunca ha habido una posible inhabilidad para estar en el cargo, esto como respuesta a las versiones que se dieron a conocer sobre que era gerente de la empresa Agroprincipados S.A.S., la cual no negó manifestando que es una compañía familiar agrícola y ganadera que vende el café y la leche de la finca donde se genera la producción, agregando que la información fue puesta en su momento a la FNC que hizo su respectiva revisión con su dirección jurídica, sin encontrar así ningún problema para que actualmente este en el cargo de gerente.

Finalmente, el nuevo timonel de los cafeteros aseguró que las grandes oportunidades del sector están en el comercio exterior, en el cuidado y expansión de la marca que es el mayor activo de Colombia ya que es la que representa al país, en la renovación de cafetales donde se deberá hacer una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos y en el aprovechamiento de la segunda cosecha cafetera de este año donde se espera tener mayor luminosidad.