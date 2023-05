Si me dijeran que lograría esto hace tres años, no lo creería: El Borrego, influenciador

Carlos Alberto Díaz, más conocido como ‘El Borrego’, de La Granja del Borrego, se ha logrado posicionar como uno de los influenciadores con mayor acogida en el país, sumando más de 21 millones de seguidores en TikTok creando contenido relacionado a la vida campestre, así como todo lo enfocado al cuidado de la tierra y los animales.

El Borrego llega de nuevo a los micrófonos de La W tras ser fue incluido por la revista Forbes como uno de los “70 Líderes del Futuro” en Colombia, hablando sobre el tema.

“Una vez hablé con mi papá de lo importante que era esa revista. Fue algo de alegría para toda la familia, un gran logro”, expresó el joven.

Además, dio algunos detalles de su contenido en redes sociales, dejando claro que no graba solo por grabar, sino para dejar contenido de valor en sus plataformas.

“Si pasa que se me acaban los temas, pero cuando me bloqueo me pongo las botas y doy una vuelta ara pensar. Eso sí, si estoy totalmente bloqueado prefiero tomarme un día de descanso, para no grabar por grabar”, agregó.

Del mismo modo dio algunos detalles de lo que ha sido su vida en la granja y cómo ha obtenido la fama sorpresivamente, transmitiendo este tipo de contenidos.

“Cuando inicié veía el crecimiento a un plazo de 10 años, mis primeros videos tenían muy pocas vistas, pero de repente nos empezó a ir bien y le tomé cariño. Si yo le contara al Carlos de hace tres años todo lo que he logrado hasta ahora no lo creería”, concluyó.

Finalmente, se refirió a lo que fue dar a entender los contenidos que subía a plataformas a sus familiares, pues no comprendían su funcionamiento y no lo veían como un trabajo o responsabilidad, siendo un reto que supo afrontar en sus comienzos.

