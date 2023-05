¿Daniel Quintero, el sucesor del presidente Gustavo Petro?

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro habló del futuro político del país y de las posibilidades de que se continúe con la política del cambio y con los proyectos que tiene andando en su Gobierno.

Por eso, desde ya se barajan las cartas para saber quién podría continuar, por eso se habla de la vicepresidenta Francia Márquez y primera Dama, Verónica Alcocer, como posibles sucesoras. Sin embargo, el presidente Petro aseguró que no han hablado del tema.

“No hemos hablado de eso, entonces yo creo que saldrán muchas figuras”, dijo el presidente.

Pero en este punto el presidente Petro sorprendió asegurando que no descarta la posibilidad de que Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, sea quien continúe con el proyecto.

“Pueden surgir figuras al futuro, el alcalde de Medellín hoy es alcalde y no puede estar en eso, pero podría salir, a lo mejor impacta en la población fuera de Medellín”, agregó Petro.

En esa misma pregunta, el mandatario habló de las encuestas que no dejan bien parado a quien él considera puede ser su sucesor ni su propia imagen.

“Yo veo varias encuestas, hay muchas con datos inversos. En mi caso una me pone la mayoría de la población en contra y otra la minoría. ¿Cuál es la verdad? Uno no la sabe, pero nosotros hacemos encuestas para no dejarnos engañar”.