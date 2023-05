Enfrentaremos a quien quiera golpear transición al cambio: Primera Línea

Tras la polémica por la frase de la vicepresidenta Francia Márquez, en donde aseguraba: “viva la primera línea”, en diálogo con La W, la concejal del Centro Democrático Diana Diago, rechazó el pronunciamiento de la funcionaria, además ‘Amok’ integrante de Escudos Azules respondió sobre si los jóvenes estarían dispuestos a volver a salir a las calles, para defender las reformas que planteó el Presidente Gustavo Petro.

Para la Concejal Diago las declaraciones de la vicepresidenta Márquez, son desconcertantes. “Se le olvida cuantas personas murieron a causa de los actos de estos vándalos, delincuentes, terroristas, muy mal, es una cachetada a las víctimas y para las ciudades que sufrieron el actuar, en Bogotá acabaron con varios CAI, vandalizaron el sistema de transporte, la señora Vicepresidenta con sus palabras no conoce o quiere desconocer esta realidad, alias -19 torturó ciudadanos y policías por eso esta hoy en la cárcel pagando por sus crímenes. Están acabando con el país, están enviando un muy mal mensaje”.

Además agregó: “en la democracia se respeta el derecho a la movilización social, siempre y cuando sea pacífica, pero resulta que estas movilizaciones se empezaron a estructurar como grupos crimínales con línea de mando, allí estaba alias ‘19′ quien está en la cárcel, por atacar en la población civil, por atentar contra la infraestructura pública y privada, eso no es un chiste ni movilización pacífica, entonces ahora vienen a decirle a la ciudadanía que hay que defender el progresismo y las ideas con las que llegó Petro y si toca salir a las calles e incendiar el país lo van hacer, esperemos que Gustavo Petro entienda que debe ser garante de la democracia y defender la institucionalidad, no acabarla como lo manifestó en su discurso incendiario. Engañaron muchos jóvenes y los instrumentalizaron para llegar al poder, la democracia no es a la fuerza ni a las malas, a las malas quieren imponerse y pasar esas reformas”.

Por su parte Amok, vocero de Escudos Azules dijo: “aquí la pregunta no es si estamos dispuestos o no a salir a las calles a defender una reforma, sino también comprender y preguntarnos si de repente fuera del sesgo de la derecha, tenemos una agenda propia de lucha y de exigencias que se dio previo a este gobierno, no es con la memoria selectiva porque simplemente unos vándalos salieron a destruir todo por órdenes de un candidato. Esta Primera Línea se formó tras el asesinato de Dylan Cruz, después de represiones violentas por parte de la fuerza del Estado, por la policía, es por esto que estas primeras líneas se organizaron para defender la movilización, en ningún momento para destruir”.

“Aquí hay que tener certeza que si, el discurso de Francia y Petro puede ser muy bonito y amenazante para la derecha, pero se sienten amenazados en sus ropas sin sentido, porque desde las primeras líneas entendemos y vemos que el progresismo no ha cumplido con unas demandas sociales, las exigencias pendientes, se ha priorizado una concertación con los partidos politiqueros para restarle valor e impacto a las reformas que la sociedad si necesita y se ha priorizado con paramilitares y narcos y prometerles la libertad. La primera línea se va enfrentar al fascismo, al uribismo y a la derecha asesina si llegan a golpear a cualquier gobierno de transición al cambio“.

Por último, Amok refutó a quienes aseguran que no hay autocrítica por parte de la Primera Línea, luego del caos generado por las protestas y los delitos que asegura la Fiscalía General de la Nación, cometieron algunos integrantes del grupo. “Hablan de autocrítica para unos jóvenes de 18 a 25 años que sufrieron todas las carencias formativas, educativas y violencias estructurales del Estado desde que nacieron, se les pide formación en valores y en principios cuando el mismo Estado se las ha negado al marginarlos y dejarlos al lado en un proyecto de sociedad, dinos piden autocritica por dos o tres personas, lo que se está haciendo es estigmatizar un grupo de jóvenes, la primera línea fue toda una movilización”.

“¿Qué autocritica hay de estos gobiernos pasados que asesinaron a más de 100 personas, ¿en que momento vimos una autocrítica real por haber estado reprimiendo las protestas?, estaba llenas de color, de alegria, de organización popular, a eso, Molano, Zapateiro y Duque le respondieron con bala con agresión fuerza, violaciones y desapariciones, ¿a nosotros nos vienen decir que tenemos que aceptar porque uno o dos han actuado en contra de la ley?, pero decimos que ni culpables ni inocentes, acá habrá quienes tengan que responder por sus acciones, pero la responsabilidad real de la violencia es algo que se tiene que poner en la palestra pública”.