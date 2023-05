Opinómetro: 46% de colombianos en desacuerdo con que se levanten sanciones a Venezuela

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la aprobación del presidente Gustavo Petro, la posible implementación de mallas en los estadios, el levantamiento de sanciones a Venezuela, entre otras coyunturas.

En primer lugar, ante el cuestionamiento de si está o no de acuerdo con el levantamiento de las sanciones para Venezuela, el 46% de los colombianos está en desacuerdo, 40% de acuerdo, 12% no sabe y 2% no responde.

Sobre este tema del levantamiento de sanciones a Venezuela, el desacuerdo más alto se registró en Bogotá, con un 58%.

Además, también los colombianos expresaron su nivel de aprobación sobre la forma en que el presidente Gustavo Petro ha manejado el país. El 52% desaprueba y el 38% aprueba.

Por otro lado, sobre la afirmación del nuevo presidente de Ecopetrol de que “no habrá nuevos contratos de exploración”. el 36% de colombianos estuvieron de acuerdo, 49% en desacuerdo, 13% no sabe y 1% no responde.

En el marco futbolístico del país, el 60% está de acuerdo con la instalación de mallas o rejas para separar las graderías del campo de fútbol en los estadios. 33% en desacuerdo, 6% no sabe y 1% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 25 y el 28 de abril de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (237), Barranquilla (45), Cartagena (20), Montería (10), Santa Marta (17), Sincelejo (6), Soledad (3), Valledupar (10), Armenia (4), Bello (5), Florencia (2), Ibagué (19), Manizales (12), Medellín (91), Neiva (11), Pereira (9), Bucaramanga (54), Cúcuta (7), Facatativá (4), Floridablanca (4), Soacha (20), Villavicencio (22), Cali (71), Palmira (5), Pasto (5) y Popayán (7).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.