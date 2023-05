¿Por qué Petro deja de lado el frac en su visita a España?

En la agenda del presidente Gustavo Petro aparece uno de los eventos más importantes de su visita de Estado a España: el encuentro en el Palacio Real de Madrid con el recibimiento de sus majestades Don Felipe VI y Doña Letizia Ortiz, Reyes de España, el próximo 3 de mayo. Para este encuentro, el código de vestuario pareciera estar definido para los hombres: el frac. Sin embargo, el presidente Petro al igual que otros jefes de Estado, romperá el protocolo y asistirá al evento en corbata.

Ante este cambio, el director de la W, Julio Sánchez Cristo, en entrevista preguntó al mandatario por su decisión.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, dijo el presidente entre risas.

Aseguró además que, esto se debe a pensamientos que tiene, “representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.

Así las cosas, en este evento de gala veremos al presidente Gustavo Petro en corbata y esperamos como siempre ver muy elegante a la primera dama.

El jefe de Estado dialogó además de diversos temas coyunturales en el país como la conectividad, la economía circular, aspecto energético del país, el balconazo del 1 de mayo, el Galeón San José, entre otros.