Reforma a la salud no anula las EPS, solo les da otra función: Gustavo Petro

En diálogo con La W, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el proyecto impulsado por su Gobierno más importante y debatido en la actualidad: la reforma a la salud.

Al respecto, el mandatario aseguró que no es amigo de las estatizaciones, recordando su gestión en la Alcaldía de Bogotá (2012-2015): “para temas como vivienda y urbanismo usamos indicadores públicos”.

De esta forma, el presidente afirmó que el capital privado no son las EPS, al considerar que estas solo manejan capital público y de ahí sacan ganancia. Por eso, indicó que “la gente cree que los costos de su tratamiento son de las EPS y son del Estado”, si bien los hospitales y clínicas, que son diferentes a las EPS, en su mayoría son privadas.

“Hay consultores, clínicas famosas todo eso se reserva”, precisó el mandatario.

El mandatario explicó que los intermediarios que solo usan dinero público deben tener mucho menos peso en el sistema, por lo que, en el proyecto de reforma a la salud que su Gobierno presentó ante el Congreso, tomarán otra función.

“Los intermediarios que solo usan dinero público deben tener mucho menos peso en el sistema (...) el proyecto que presentamos en el Congreso no las anula (las EPS), solo toman otra función”, indicó.

Agregó: “Queremos que crezca la atención primaria en todas las esquinas del país, entonces queremos que esas EPS tomen funciones para construir centros de atención privada. Se les pagará con dinero público, pero es una forma de mantenerlos. Ahora no se llamarán EPS, pero remitirán y todo eso se les pagará”.

En esa línea, el presidente aclaró que no se está estatizando, sino “tratando de poner un mercado en función del derecho a la gente de tener salud”.

Sobre los fondos de pensiones, otra de las reformas clave que impulsa su administración, el presidente Petro expresó: “Los fondos de pensiones tampoco desaparecerán, es controlar el sistema. En el Congreso de Asofondos, ellos lanzaron varias propuestas y una de esas me gustó: que la administración de Colpensiones no sea del Gobierno, para garantizar que el dinero no sea de uso diario”.