A la deriva se encuentra el proyecto de protección costera en Cartagena

Desvanecidas se encuentran las expectativas de cartageneros que visualizaban en el macroproyecto de Protección Costera una solución a la problemática de erosión, que enfrenta el corralito de piedra. Hoy este proyecto se encuentra a la deriva, en el mar de la indiferencia por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La Procuraduría General de la Nación hizo un fuerte llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), quien funge como gerente del proyecto, para que se ponga al frente de este con la prioridad que merece.

“Un llamado a la UNGRD para que asigne un gerente de proyecto, destine recursos suficientes y le dé la prioridad que necesita, esto con el fin de acelerar las obras que se requieran y finalizar su ejecución”, señaló la Procuraduría.

El ente de control se mostró preocupado por las demoras en la toma decisiones para agilizar los trabajos, teniendo en cuenta que desde el 17 de enero se encuentran paralizados en Fase II, componente 1, que comprende la intervención del sector de playas ubicado entre Marbella y Crespo.

“Sobre las obras de la Fase II, componente 1, se observó que el pasado 17 de enero/2023 se suspendieron debido a que el contratista manifiesta que para intervenir algunas playas de la fase II es necesario que finalicen las intervenciones de la fase I, componente 1″, señaló la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar).

Juan Carlos Monzón, director de obras del consorcio Proplaya, le dijo a La W que la Fase II incluye dos espolones los cuales ya están construidos, adicional lleva 500 metros de nueva playa “que no se puede crear, hasta que no se haga la entrega de Playa 5 que tiene problemas de erosión”.

“Al entregar Playa 5 se reubicarán los trabajadores informales que están en Marbella y Crespo, pasarán a Bocagrande, ellos como no hay garantías no permiten la intervención porque quedarían sin trabajo (…) Playa 5 no existía, es nueva, hoy tiene 500 metros más o menos, el norte de la playa presenta un escalón que es fruto de la erosión, la parte sur que es más o menos 200 metros funciona perfectamente, pero la erosión generó falla y así no se puede abrir ese balneario”, explicó Monzón.

Al diseñador de la Playa 5, que es la Universidad de Cartagena, le piden solución frente a los estragos que ha causado su diseño. El consorcio asegura que fue bien ejecutado, que por condiciones externas se generó la erosión que hoy pone en riesgo la apertura de la zona para el disfrute de locales y turistas.

“La idea es que se encuentre una solución técnica que debe definir la Universidad de Cartagena y que sea aceptada por la Dirección General Marítima (Dimar), la certeza es que sí hay una falla y se debe ajustar por lo que estamos presionando para encontrar la solución, hay que mirar si se debe alargar el espolón o incluir otras obras, pero hasta que no se defina no se puede entregar un proyecto funcional”, explicó el director de obras del consorcio Proplaya.

Añadió, “las condiciones en las que está Playa 5 no permite su apertura y eso tiene paralizada las obras en la fase II, componente I (…) el error de la Playa 5 no es que le faltó arena, si no que la protección de la playa no fue la adecuada para evitar que la arena se la llevara. La playa la entregamos perfecta, unos meses después bajo la condición de vientos del norte se erosionó, esa erosión es la que hay que prevenir a futuro en todo el proyecto, no es que le fate arena si no que se la lleva el mar cuando esté picado”.

“Las obras las hemos hecho conforme a los diseños del proyecto, la calidad de la obra ejecutada cumple perfectamente con las expectativas del contrato”, puntualizó Monzón

Con respecto a Playa 5 la Procuraduría sostuvo que desarrolló una mesa de seguimiento en la que participaron el ejecutor y el interventor de la obra, la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, la Alcaldía de Cartagena de Indias, la capitanía de Puerto, AIDCON, el Consejo Gremial, Cotelco y Fenalco, donde solicitó que se establezcan estrategias que permitan dar con la apertura parcial en la Playa 5 en total seguridad.

Juan Carlos Monzón, director de obras del consorcio Proplaya, aseguró que el proyecto está a la deriva, requieren $43 mil millones que debe girar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Cuando nosotros arrancamos, con el gobierno anterior, había un grupo de la Unidad Nacional con 11 personas que estaban atentos al proyecto ya sólo hay una, hubo desinterés total de los directores de la entidad y se sumaron los cambios (...) se requieren para la obra $43 mil millones con esto se terminaría la Fase I y se requiere algo más para el componente social; nosotros no tenemos con quien hablar en la Unidad Nacional de Riesgo, ni siquiera sabemos cuál es el estado de esa solicitud de los recursos, ahora estamos a la espera de la posición del nuevo director y la ayuda que nos está brindado la Procuraduría”, manifestó Juan Carlos Monzón.

Protección Costera tiene ausencia de líderes que impulsen este importante macroproyecto, la alcaldía de Cartagena dentro del convenio es supervisora de las obras, la ejecución quedó en manos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como gerente del proyecto y hoy está ausente.

La Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) informó que la Fase I del proyecto, que se desarrollan entre las playas de Laguito, Bocagrande y el Centro Histórico, estarían finalizando en noviembre del 2023, “según lo observado en los informes de avance de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD – con corte a febrero del 2023.