Estamos abiertos a la concertación: MinInterior tras independencia de los conservadores

En los micrófonos de La W, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco habló de la relación del Gobierno con los partidos políticos que poco a poco le dicen no a la coalición. Ejemplo de ello, es la decisión que tomó el Partido Conservador en las últimas horas y que se declaró en independencia.

“Señalamos que respetamos los partidos y tenemos debates, pero creo que en el marco de la construcción de algunas normas se rompió un principio del Gobierno que es ver a directores del partido haciendo leyes, eso es una tarea del Congreso y los jefes de los partidos trazan líneas hacen acuerdos, pero no hace leyes. Nosotros queremos hacer las leyes con los congresistas, seguiremos hablando con los partidos en el marco que se pueda hablar, pero seguiremos haciendo las leyes con el Congreso”, dijo el alto funcionario.

Y agregó, “ayer en un gesto que respeto y valoro, el señor presidente del Partido Conservador con buena parte de los líderes de su bancada de Senado y Cámara me pidieron conversar un rato y me dijeron que frente a la afirmación que la coalición se había terminado pues ellos le iban a recomendar a la dirección declararse en dependencia. Yo los invité a quedarse, a reconstruir los elementos centrales de la coalición, y ellos con respeto y con sentido político nos dijeron que no, pero que quieren seguir trabajando y conversando con el Gobierno. Hay que respetar la decisión y mantener un diálogo en el marco de un partido independiente”.

De igual forma, Velasco habló de la relación del Partido Liberal con el Gobierno luego que decidieron decirle no a la reforma a la salud.

“Una inmensa mayoría, un número muy interesante en Cámara y en Senado nos acompañaron con decisiones del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es un debate conceptual e ideológico y es en ese lugar debe estar el liberalismo. Hubo un director que legítimamente le dio un giro hacia la derecha y que no es la historia del liberalismo de la Constitución del 91 y de esta manera el Partido tiene que tomar una definición. A mi me gusta un liberalismo de avanzada que se la juegue por los cambios”, agregó.

También, habló del riesgo que corre el Gobierno al no tener una coalición sólida sobre todo en los proyectos que se debaten como el Plan Nacional de Desarrollo.

“El Plan Nacional de Desarrollo está avanzando bastante bien han ido saliendo las cosas y uno no puede aspirar que el Congreso sea una notaría, entre otras cosas algunos artículos que presentamos pues es porque el gobierno los quiere. Nos queda la concertación, no creo que sea una medición de aceite”.

Velasco se refirió a los cargos actuales en el Gobierno que son cuotas políticas de diferentes políticos y que podrían cambiar debido a la declaración de independencia.

“Son decisiones de los ministros de con quienes quieren trabajar, aunque no hagan parte del staff pero ellos tomarán decisiones. Estar en manos de es diferente a que haya personas de los partidos. No es política del gobierno cambiar o no cambiar dependiendo del respaldo.”

Por último, el alto funcionario se refirió al futuro que tendrá la relación entre el Gobierno y el Partido de La U

“Salida de los liberales y de la U es una opción, pero ayer tuve conversaciones francas con los del Partido de la U y en su inmediato futuro no están evaluando la decisión. Nosotros queremos recomponer las relaciones. Yo no tengo los votos, pero manteniendo los votos de la U puede ser mayoría”.

Escuche la entrevista completa a continuación: