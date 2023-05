Constructora con más de 30 años de experiencia acusada de estafa

Llega a La W una nueva denuncia por parte de unos inversionistas, quienes mencionan que compraron unos apartamentos en un proyecto llamado ‘Reservas del viento’, en donde la constructora que estaba a cargo es Piserra SAS.

La cuestión radica en que, según cuentan, han pasado más de 7 años, y esta constructora anteriormente mencionada, habría dicho en su momento que tenía problemas de titulación de la tierra y a la fecha no hay respuesta, no hay apartamentos, y tampoco estaría el dinero.

Por este motivo, los denunciantes que dicen haber sido estafados por esta constructora pasaron por los micrófonos de La W para contar su situación.

Roger Mardini, uno de los afectados expresó que “efectivamente dentro del año 2015 y 2016 la constructora sacó a la venta este proyecto. Decidimos invertir y se supone que tenían que entregar en el 2017 aproximadamente”

Además, que posteriormente “salió en la comunicación de la señora Ana María Yepes que en su momento era la representante de la constructora, hermana de Mario Yepes quien es el dueño, diciendo que se había llegado al punto de equilibrio, entonces que el proyecto procedía y en febrero del 2017 el representante legal suplente Germán Augusto Guzman nos envió otra comunicación diciendo que termina el contrato de compra venta porque no se llegó a punto de equilibrio, entonces nos informan que no, que simplemente tuvieron un problema de titulación, que el proyecto no se lleva a cabo, que entonces van a ordenar la devolución de los dineros”.

Mencionó además, que él no le entregó el dinero a la fiduciaria sino lo hizo directamente a la empresa.

“Desafortunadamente, y este fue un error mío, hablo por mi porque fue un error mío, porque me dejé tentar de la señora Ana María Yepes, diciendo que me iba a dar un descuento en la compra del inmueble si entregaba el dinero directamente a la constructora y yo cometí el error de entregarlo directamente a la constructora”, explicó.

Y es que como Roger, otra ciudadana, de nacionalidad francesa también habría sido víctima y además, quien sostiene que también entregó el dinero a la empresa y no a la fiduciaria.

“Invertimos con mi esposo 185,000,000 millones de pesos. Hicimos la misma labor que Roger, entregamos la plata directamente a la constructora, pues en confianza, y fue su discurso tratando de buscar soluciones con otras propuestas de apartamentos donde había que meter más plata, pues realmente no era la idea y estamos acá todos con una demanda penal contra esta empresa”, explicó.

Por la misma línea, Uriel*, otro denunciante, dijo que “siempre ellos han trabajado con el argumento de que están desarrollando el proyecto como ya lo han dicho anteriormente, ofrecen descuentos adicionales y se hace el pago directo a ellos y después de que uno averigua realmente no existe tal, uno va a ver si habían licencias, terrenos, entregas, propiedades en fiducia, no existen”.

Porque según cuenta, “ellos permanentemente anuncian o dicen que van a ir a firmar los documentos de la fiducia, que llenemos unos formularios para depositar los dineros, situación que nunca se da”.

Y es que según relata Uriel*, la denuncia lleva 6 años y aun no pasa nada. “Pusimos las denuncias en la Fiscalía de Zipaquirá y hasta el día de hoy no ha sucedido nada 6 años después. Va uno a la Fiscalía y termina siendo víctima de nuevo, incómodo para los fiscales que tienen mucho trabajo, que la pandemia, que muchas cosas cosa suceden, entonces estamos siendo re victimizados de nuevo, no tenemos soluciones, no tenemos avances de los proyectos”, puntualizó.

Por otro lado, La W se contactó con Mario Sierra, del la constructora Piserra SAS quien se refirió a la denuncia hecha por los mencionados anteriormente.

“El proyecto si vendió en punto de equilibrio. Iniciamos la obra, los recursos se gastaron en la obra, cuando íbamos a empezar a levantar la torre sucedió un problema de títulos emitidos por una fiduciaria. Todo está documentado y entregado a la fiscalía, desde el año 2017″.

“El señor Roger Mardini nos conoce desde los 5 años, fue novio de mi hermana durante 20 años, durante toda su infancia fue novio de mi hermana, es decir que él no sabía que no nos conocía o que nosotros somos unos estafadores me parece que no es correcto. Entonces esto no es tan así, hay una denuncia que pusieron en la fiscalía en 2017 a la cual ni siquiera le hemos asignado un abogado penalista porque entregamos todo el acervo probatorio, todas las pruebas documentales”, enfatizó Sierra.

Así mismo, dijo que “estamos esperando que se resuelva el proceso penal y que se resuelva dentro del marco liquidatorio. Yo los insto a todos a que se acerquen a la superintendencia y a que hagan parte del proceso liquidatorio”.

A lo que Roger Mardini respondió diciendo que “efectivamente como dice Mario, los conozco desde los 5 años, por supuesto consigné la plata a la cuenta de la entidad Piserra confiando en ellos, eso es lo más grave del asunto, que lo hice porque precisamente había una amistad, entonces hice la consignación desde el citibank en Miami donde vivo yo , la hice directo a la cuenta de ellos y por supuesto tengo las pruebas y la pruebas están dentro del proceso en la fiscalía.

A lo que Sierra se refirió diciendo que “la razón es que la dirección comercial de la empresa es Zipaquirá. No tengo la más mínima idea de por qué este proceso lleva 6 años. O sea esta denuncia fue instaurada en enero de 2017 en Girardot” y así mismo, que “yo soy una persona respetable, yo no tengo antecedentes, yo he sido construyendo, sigo construyendo y voy a seguir porque he sido una personas exitosa, responsable y este es el único problema que he tenido en mi vida”, cerró.

