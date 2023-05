Tengo idea de quién mató a los Castaño: Jacinto Alberto Soto ‘Lucas’ desde La Picota

En su primera entrevista ante los medios de comunicación y en exclusiva con La W, el señalado exjefe financiero de las Autodefensas de la familia Castaño y desmovilizado, Jacinto Alberto Soto ‘Lucas’, afirmó que ante las autoridades judiciales podría contar detalles sobre la información que conoce de cómo se produjo la muerte de los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

“Yo tengo idea de quién los mató por todo lo que se habló en las Autodefensas (...) esa es la posibilidad (de que los hermanos se hayan matado entre ellos)” sentenció Soto Toro.

Frente a su labor como el hombre que estuvo al frente de las finanzas de la familia, dijo que se dedicaba a administrar el dinero, y según su versión, no tiene evidencias del manejo que los Castaño tuvieron frente a sus aliados y financiadores del paramilitarismo: “Los de la plata eran Carlos y Vicente (Castaño), yo solamente llevaba cuentas. Ningún ciudadano le entrega sus platas a otro para que se las maneje” defendió.

Al ser interrogado sobre su papel en el centro de finanzas de las Autodefensas en Medellín, el Parqueadero Padilla, y específicamente al cuestionársele que su nombre y firma aparece en el contrato de arriendo del predio (que fue allanado en 1998), sostuvo que su firma fue falsificada.

“Hay una prueba grafológica donde esa firma que hay en ese documento no es mía, yo no firmé ese documento de contrato” sentenció Soto Toro contradiciendo la prueba documental.

En línea con lo anterior, afirmó que sólo estuvo tres días en el Parqueadero Padilla “lo que pasa es que el Parqueadero Padilla fue una figura decorativa de la época y de ahí se ha partido de cantidades de procesos”. Eso sí, expresó disposición de esclarecer lo que conozca frente a las dinámicas que ocurrieron en el parqueadero y su relación con las Autodefensas.

“Nosotros estamos dispuestos a contar muchas cosas ante la justicia y si se abren los escenarios (...) al llegar a Picota me doy cuenta de una cantidad de personas que no han tenido la oportunidad de participar para poder ayudar, y la parte de su conciencia los atormenta más, pero no han tenido oportunidades”

Señaló que el “perdón social” debe ir hasta el gobierno Gaviria a Petro.

De hecho, sobre los señalamientos que le han realizado excomandantes de las Autodefensas como Diego Fernando Murillo ‘Don Berna’ o Éver Veloza ‘HH’ calificándolo como el jefe financiero de las Autodefensas de los Castaño, el hombre de las relaciones públicas, y administrador del Parqueadero Padilla, los desmintió, y señaló que espera tenerlos algún día frente a frente.

“Yo quisiera tenerlo (Don Berna) algún día y preguntarle, pero eso es parte del proceso que estoy llevando. (...) Yo desconozco por qué Éver ahora está saliendo con estas historias después de tantos años, él no menciona nombres, él solo menciona el nombre mío y generaliza, habló del secretario de gobierno Pedro Juan Moreno cuando el gobernador era Uribe, y él está muerto, y casi todas las personas que menciona están muertas menos yo, y ahora me cogió de pararrayos. Algún día tendré que preguntarle” expresó.

Por otra parte, frente a masacres como la ocurrida en Juradó y la masacre de El Aro, sentenció que solamente se ha visto vinculado a esos expedientes por las declaraciones de dos excombatientes, y ha presentado las pruebas para defenderse de esas acusaciones afirmando que no “tuvo nada que ver”.

“Lo pueden decir todos mis compañeros, lo pueden decir los máximos comandantes de las Autodefensas lo pueden decir, Salvatore Mancuso, Carlos Mario, ellos pueden dar testimonio de que yo nunca participé en la toma de decisiones ni di órdenes, mi trabajo era más administrativo” afirmó.

Frente a su fuga de la cárcel de Bellavista en Medellín en 1998 narró que le llegó la boleta de libertad y tras salir se percata que era una boleta falsa, posteriormente se reúne con Vicente Castaño y asegura que trató de contactar al fiscal Alfonso Gómez Méndez para entregarse de nuevo, pero no obtuvo respuesta.

“Hay una carta que yo le envié al señor fiscal Alfonso Gómez Méndez donde le solicitaba que yo quería entregarme de nuevo, quería arreglar mi situación” señaló.

Finalmente, dijo que nunca tuvieron contacto con algún familiar del presidente Gustavo Petro frente al denominado ‘Pacto de la Picota’; asimismo, denunció que no hay una mesa de trabajo de Paz en La Picota, aunque han buscado reunirse con el Alto Comisionado Danilo Rueda con esos fines para trabajar por la “reconciliación”: “No estamos pidiendo libertades masivas” acotó.