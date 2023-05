El presidente Petro está asumiendo una posición de dictadura: fiscal Francisco Barbosa

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció en La W sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde España, donde se encuentra cumpliendo la agenda de Estado.

“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”, señaló el mandatario luego de que el fiscal respondiera su trino asegurando que está poniendo una “lápida” a los funcionarios judiciales.

Cabe resaltar que Petro compartió una serie de trinos en su cuenta personal alertando una serie de denuncias realizadas por el periodista Gonzalo Guillen sobre homicidios y desapariciones de civiles por parte del ‘Clan del Golfo’.

“Nuestro fiscal General quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir. ¿La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el ‘ñeñe Hernández’ y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?”, cuestionó el presidente en sus redes sociales.

En ese orden de ideas, el fiscal Barbosa aseguró en La W que lo que dijo del presidente es “un claro atentado a la independencia judicial a la autonomía en la Rama Judicial. Yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la República, él cumple unas funciones constituciones yo cumplo otras en el marco de la Rama Judicial. A mí no me eligió el presidente, a mí me eligió la Corte Suprema de Justicia”.

“Lo que está diciendo es que la Corte Suprema de Justicia es subalterna de él o sea que también podría llamar a la Corte a pedir resultados de sus investigaciones, podría llamar al Consejo de Estado, podría tener Policía propia, podría investigar, podría chuzar a personas, podría hacer lo que se le diera la gana en el país desconociendo además, que la Constitución debe leerse completa. Yo entiendo que el presidente de la República no es experto en derecho constitucional”, añadió el fiscal.

Así mismo, aseguró: “Yo no soy subalterno del presidente de la República, y si lo fuera él tendría que declararme insubsistente. Y tendría, entonces, básicamente determinar un golpe de Estado judicial en Colombia y decir que es el jefe de todas las ramas del poder público”.

En ese sentido, mencionó que comunicará a la comunidad internacional con el propósito de denunciar que el presidente “ha asumido un rol distinto que ya no es cumplir la Constitución que juró cuando se posesionó”.

“Posición de dictadura”

El fiscal Barbosa, dijo, además, que los comportamientos de Petro lo están llevando a tomar una posición de dictadura.

“Cuando él señala que es el jefe del fiscal de la Nación, y que yo tengo que darle cuentas de investigaciones judiciales, pues no hay otra que decir que el presidente está asumiendo una posición de dictadura (…) porque lo que está ocurriendo es un atentado contra la independencia judicial en el país”, puntualizó.

Escuche aquí el audio: