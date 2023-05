“Es indebido”: Alfonso Valdivieso, exfiscal, sobre declaraciones de Petro a Barbosa

El pasado 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, está poniendo en peligro a los funcionarios judiciales e, incluso, que les está “poniendo una lápida”.

Ante estas declaraciones, en medio de su visita de Estado a España, Gustavo Petro le respondió al fiscal Barbosa diciendo que: “el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”.

Por este motivo, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación pasó por los micrófonos de La W y respondió a Gustavo Petro, diciendo, entre otras cosas, que el presidente estaba asumiendo una posición de dictadura.

Así las cosas, La W consultó con varios exfiscales del país, siendo uno de estos Alfonso Valdivieso, quien fue fiscal general de la Nación entre 1994 y 1997 en el gobierno de Ernesto Sampero, quien explicó su posición.

“De ninguna manera, se ha elevado a estas manifestaciones básicamente por desconocimiento del presidente de lo que implica la condición de jefe de Estado”, dijo sobre las declaraciones del presidente.

También que “la Fiscalía pertenece a la rama judicial y es totalmente autónoma”.

Sobre la reacción del fiscal Barbosa a lo mencionado por Petro, dijo que “me parece que no son temas personales sino institucionales. Hay diferentes maneras de ser, pero sí me parece que el presiente en este caso está tomando una línea que naturalmente despierta unas reacciones que pueden ser exageradas, pero no son innecesarias en este momento”

Ya que según dice, “pienso que sí es bueno llamarle la atención país en el sentido de que el ser jefe de Estado y afirmar que (al serlo) es jefe del fiscal es algo absolutamente indebido y sobre todo peligroso para el país”.

Así mismo, que “si el presidente dijo que era jefe del fiscal, esto debe llamar a los colombianos a una reflexión de si es que el presidente desconoce sus funciones o es que quiere llegar a su escenario”.

Finalmente, sobre si la Fiscalía seguiría dando garantías en el caso de Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, dijo que sí lo sigue haciendo.