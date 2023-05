Petro desconoce que sus poderes no son absolutos: exfiscal Luis Camilo Osorio

Luis Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación pasó por los micrófonos de La W para referirse sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro desde España, donde aseguró ser “el jefe del fiscal”.

De acuerdo con lo señalado por Osorio, el mandatario colombiano está “absolutamente equivocado en materia grave, y no solamente equivocado, sino que está ejerciendo funciones que no le corresponden y haciéndolas públicamente”.

“Todas las cosas que diga aquí y afuera son muy graves y esta es de una gravedad inmensa, él no sabe que los poderes de él no son absolutos”, añadió el exfiscal.

Así mismo, aseguró estar de acuerdo con la respuesta del fiscal Francisco Barbosa, al anunciar que presentará esta situación ante la comunidad internacional. “Me parece que el fiscal le ha dicho exactamente lo que tenía que decirle, es que esta es una situación muy grave. Él en su discurso provocó al país a una revolución si no le aprobaban las reformas”.

En ese sentido afirmó que se trata de un escalamiento de ejercicio de funciones absolutistas “peligrosas”.

En cuanto a las declaraciones del fiscal Barbosa en La W asegurando que Petro está tomando una posición de “dictador”, manifestó que no fue una exageración: “esto no se debe tomar como un chiste, él es el jefe de Estado y tiene que ejercer, y honrar las funciones de primera magistratura y no lo está haciendo”.