Que funja de presidente y no de fiscal general: Francisco Barbosa a Petro

Que funja de presidente y no de fiscal general: Francisco Barbosa a presidente Petro

El pasado 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, está poniendo en peligro a los funcionarios judiciales e, incluso, que les está “poniendo una lápida”.

Ante estas declaraciones, en medio de su visita de Estado a España, Gustavo Petro le respondió al fiscal Barbosa diciendo que: “el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”.

Así mismo, respecto a un trino en donde el presidente Gustavo Petro cuestionó a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación sobre temas relacionados al ‘Ñeñe’ Hernández, Barbosa le envió una petición puntual al presidente.

Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir.



¿La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el "ñeñe Hernández: y que contenía los nombres de 200 futuros… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

Barbosa mencionó que “nosotros tenemos investigaciones que tendrán respuesta y le enviaré una carta a Gustavo Petro solicitándole al mismo tiempo circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos muertos que él está planteando y con toda la explicación que tiene, incluso si él solicita esa información y quiere participar, yo me imagino que lo llamarán a declarar”, diciendo sobre la primera pregunta.

Además, que “no voy a pronunciarme sobre procesos judiciales, no soy el fiscal del caso, no tengo incidencia en los caso, son los fiscales los que le van a dar respuesta al país”.

Pero que así mismo, “ yo le pediría a Petro que funja de presidente y no de fiscal general ”

Sobre la segunda cuestión, dijo que “él tiene que poner una denuncia y será llamado a declarar sobre esos hechos porque yo no tengo información; no soy fiscal del caso”.

En otras de sus declaraciones se le preguntó sobre si se reuniría con el presidente para dialogar sobre el tema y dijo que “por lo pronto no, nosotros estamos evaluando todas las acciones legales, me siento en este momento en riesgo”.

Escuche la intervención del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a continuación: