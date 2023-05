Tiene desprecio por las instituciones: Viviane Morales sobre Gustavo Petro

La exfiscal General de la Nación, Vivian Morales se refirió en La W sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde España en las que aseguró que “el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”.

“La Constitución señala que hay una independencia entre los poderes, Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, el fiscal pertenece a la Rama Judicial con independencia absoluta de las otras ramas del poder público porque eso es lo que da garantía en una democracia y un respeto a los derechos fundamentales”, manifestó la exfiscal Morales.

Sin embargo, señaló que esto no es una dictadura, sino un régimen democrático, “en la dictadura todos los poderes están confundidos y el dictador es el jefe de todos los poderes, y todos deben estar coordinados a él, en una democracia se garantiza la independencia de las distintas ramas que es lo que hace un equilibrio, esto es lo que permite que la Rama Judicial lo proteja”.

En cuanto a los trinos del mandatario colombiano pidiendo explicaciones al fiscal General de la Nación por investigaciones que involucra al ‘Clan del Golfo’, y el calificativo de “dictador” por parte de Barbosa a Petro, Morales aseguró que:

“Yo creo que él (Petro) tiene en su corazoncito un dictador, todavía no pasa del dicho al hecho (…) en los últimos tiempos hemos visto a un Petro sincero, porque normalmente él ha aparentado y manifestado que le gusta la democracia y era uno de los constructores de la Constitución del 91, pero ahora se le salió la sinceridad”.

Frente a lo anterior manifestó que el mandatario “no es amigo de la Constitución del 91, no le gusta la independencia de poderes, no le gusta ser criticado, no le gusta encontrar contrapesos, por eso pretende romper la autonomía del Banco de la República, por eso cuando el Congreso trata de presentar sus observaciones dice que pondrá el pueblo en la Plaza de Bolívar para que sienta la presión y por eso resulta hoy con esta gravísima afirmación, porque sí es una afirmación de alguien que en su corazón lleva a un dictador”.

