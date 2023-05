“Esto es una injusticia, él es inocente; Nancy Mestre se suicidó”: esposa de Jaime Saade

La Policía Federal de Brasil arrestó con fines de extradición a Colombia a Jaime Saade, condenado en ausencia por asesinar y violar a su novia de 18 años en 1994, en un crimen brutal que conmocionó a ese país por aquella época.

Las autoridades brasileñas llevaron a cabo el arresto de Saade en el municipio de Marechal Deodoro, estado de Alagoas (noreste), en virtud de una decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que el pasado 18 de abril autorizó, por mayoría, su extradición.

El condenado estaba siendo buscado desde entonces por las fuerzas de seguridad brasileñas, según señaló la Policía Federal en una nota.

Saade fue condenado en ausencia en 1996 por la Justicia colombiana a 27 años de prisión por la violación y el asesinato de Nancy Mestre, de 18 años.

El crimen ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 1994, en la ciudad de Barranquilla.

Según el Supremo de Brasil, Mestre “fue hospitalizada con lesiones por todo el cuerpo, indicios de violencia sexual y un tiro de revólver en la cabeza”, que provocó su fallecimiento “ocho días después”.

Tras matar a su pareja, Saade huyó a Brasil, donde vivió con el nombre falso de Henrique dos Santos Abdala hasta que en enero de 2020 fue detenido en una operación que contó con la colaboración de la Interpol.

En septiembre de ese año, la Segunda Sala del Supremo rechazó, sin embargo, su extradición debido a un empate en la votación, pero en marzo pasado el plenario del alto tribunal brasileño aceptó un recurso del padre de Mestre y ordenó que se volviera a analizar, lo que desembocó en el fallo que propició este lunes su detención.

En La W Marli Dias, esposa de Jaime Saade, se pronunció sobre el caso de su pareja y aseguró que se trata de “una injusticia” lo que están haciendo con él: “es inocente, es un hombre honesto, trabajador, bueno, íntegro, considero que no cometió un crimen”.

Así mismo señaló que Saade se habría ido a Brasil porque temía por su vida, “todo consipiró contra él, su casa fue invadida. Si se hubiese quedado en Colombia creemos que no estaría con vida”.

“Para mí está claro que ella se suicidó, él me contó que era depresiva y que ella ya había intentado suicidarse antes”, añadió Dias sobre las supuestas causas de la muerte de Nancy Mestre.

En cuanto al proceso de extradición, manifestó que “él no puede ser extraditado porque la justicia colombiana no tiene nada en su contra. El crimen ya prescribió. Él tiene dos hijos en Brasil y por ley no podría ser extraditado, por lo que no entiendo por qué la ley es diferentes para Jaime”.

Cabe resaltar que, Marli Dias y Jaime Saade mantienen una relación desde 1994.